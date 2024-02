Tradizioni storiche, nuovi costumi e addobbi. Presentato furgone brandizzato

Scritto da admin• 6:52 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

PISA – L’Amministrazione Comunale ed in particolare l’Assessorato alle Tradizioni Storiche, prosegue, senza soluzione di continuità, nella sua missione di investire sul tema delle Manifestazioni annualmente calendarizzate, le cui principali, giova ricordarlo, sono costituite dal Gioco del Ponte, Luminara e Palio di San Ranieri, oltre alla Regate delle Antiche Repubbliche Marinare.

di Giovanni Manenti

Edì è pertanto in quest’ottica che martedì mattina13 febbraio 2024 sono state presentate in Piazza XX Settembre le novità su tale versante, vale a direinsegne e fiamme con i simboli uniformati a quelli già presenti su tamburi e targoni, due nuovi costumi – del Generale e dell’Ambasciatore di Mezzogiorno – nuovi cappelli degli alfieri e di altre figure della Mostra del Gioco del Ponte, oltre ai nuovi stendardi per il Palio di San Ranieri che saranno esposti su Palazzo Gambacorti e sul Ponte della Fortezza tenendo conto delle corsie sorteggiate per le imbarcazioni che rappresentano i quattro Rioni cittadini.

Ma la maggiore novità è costituita da un nuovoFurgone brandizzato a cura della “Nuova Idea Srl”, sulle cui fiancate e sul retro sono state illustrate le citate Feste cittadine, oltre ad esservi dipinto un QrCode che rimanda direttamente alla pagina del Comune di Pisa.

Ovviamente soddisfatto l’Assessore alle Tradizioni Storiche Filippo Bedini, il quale ha tenuto a sottolineare come: “il furgone brandizzato con gli eventi delle tradizioni storiche rappresenta un modo per potere, da un lato, trasportare in sicurezza ed al coperto i materiali legati agli stessi e, dall’altro, promuovere i medesimi, così che vi si trovano illustrati sulle relative fiancate i due Pali Remieri (di San Ranieri e delle Antiche Repubbliche Marinare), la Luminara ed il Gioco del Ponte, oltre ad una grande QrCode mediante il quale ci si può collegare al sito del Comune dedicato a tali Manifestazioni, in modo da permettere a chi lo vorrà di approfondire la relativa conoscenza. Ciò è per noi motivo di grande soddisfazione“, prosegue l’Assessore, “rappresentando il giusto modo di ripartire nel lavoro che non abbiamo mai abbandonato, visto che in questa occasione abbiamo altresì presentato due costumi fondamentali per il Gioco del Ponte, quali quelli del Generali e dell’Ambasciatore di Mezzogiorno, oltre alle nuove bandiere che rappresentano i simboli delle varie Magistrature uniformati a quelli che abbiamo ufficializzato nello scorso Consiglio degli Anziani, unitamente ai nuovi tamburi, cappelli e selle per i cavalli. A tutto ciò si aggiungono“, conclude Filippo Bedini, “dei bellissimi stendardi per il Palio di San Ranieri, che serviranno ad abbellire i Lungarni in occasione di tale evento, oltre ad indicare le corsie delle imbarcazioni con i colori di riferimento di ogni singolo Rione, ragion per cui riteniamo come Amministrazione di aver compiuto un ulteriore passo in avanti nell’ambito del percorso di recupero di tutti i materiali necessari per restituire dignità, anche da un punto di vista scenografico, agli eventi della nostra grande tradizione storica“.

Condividi la notizia:

Last modified: Febbraio 13, 2024