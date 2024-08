Toscana Aeroporti riapra il confronto con il Comune di Pisa

Scritto da admin• 9:35 am• Pisa, Politica

PISA – L’Ordine del giorno è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di lunedì 22 Luglio. I voti a favore sono stati 24 e sono stati di tutti i gruppi consiliari.

Questo ordine del giorno era stato preparato da una apposita seduta della seconda Commissione di controllo e garanzia, che è presieduta dal consigliere comunale, nonchè capogruppo consiliare del Pd, Matteo Trapani

“Ritenuto – così si legge poi in questo stesso ordine del giorno – che sia possibile bilanciare le esigenze di una società quotata in borsa e l‘audizione della stessa in sede di commissione, anche alla luce degli strumenti che l’ordinamento prevede, che non risultano pregiudicare ne impedire siffatta interlocuzione, .la Seconda Commissione di Controllo e Garanzia nel ribadire l’importanza nello svolgimento delle funzioni e prerogative che lo Statuto e il Regolamento del Consiglio comunale attribuiscono a questa commissione, esprime, infine, la propria contrarietà alla conclamata indisponibilità al confronto da parte di Toscana Aereoporti nei confronti del Consiglio comunale, come da decisione assunta nel Cda della società, e della Commissione competente, e stigmatizza questa posizione assunta dalla società”.

“Questo ordine del giorno – ha poi sottolineato Trapani – è stato votato all’unanimità sia in Commissione che in Consiglio Comunale e tutte le forze politiche, compreso il Sindaco Michele Conti, si sono espresse a favore. In questi mesi più volte abbiamo chiesto alla società Toscana Aereporti di approfondire temi quali il nuovo terminal e il master Plan e tutte le volte abbiamo avuto risposta negativa. Crediamo che questo non sia un atteggiamento che porta effetti positivi a nessuno e siamo sicuri che i tempi siano maturi per abbattere quel muro di non dialogo con il consiglio e la città per rilanciare un lavoro insieme e sinergico che guardi allo sviluppo del nostro terminal e agli effetti sulla città. Rinnoviamo l’invito a svolgere un incontro, in quanto il Comune di Pisa è socio, ben consapevoli che, seppur quotati in borsa, questo non impedisce la partecipazione ma, semmai, le.notizie che non possono essere divulgate e che mai la Commissione che presiedo ha chiesto di conoscere. Si torni quindi, come già avvenuto più volte in passato, a dialogare in modo proficuo come due istituzioni che hanno lo stesso obiettivo su Pisa”.

“Dalla Commissione di cui sono vicepresidente – ha poi aggiunto il consigliere Lorenzo Vouk (Pisa al centro) – abbiamo prodotto un atto che mira a dire che noi ci siamo. Quando si parla dell’Aeroporto Galilei non possiamo tirarci indietro, chiedere un dialogo nel rispetto delle norme vigenti è un gesto che dovevamo alla Città. Per le questioni aziendali abbiamo i nostri referenti nel CDA della società e spetta a loro controbattere sul lato impresa e noi, come parte politica che rappresenta il socio di minoranza, non possiamo e non dobbiamo sottrarci nell’esprimere l’importanza del dialogo”.

Last modified: Luglio 31, 2024