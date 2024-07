Pisa Sc. Al via la campagna abbonamenti 2024-25

Scritto da admin• 9:52 am• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club informa che la tanto attesa Campagna Abbonamenti valida per la stagione 2024-2025 avrà inizio mercoledì 31 luglio alle ore 15.30.

Punti vendita. Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:

– Mediolanum Lounge dello Stadio

– Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22)

– Solo Pisa (via Piave)

– Tifo Pisa (Fornacette)

Acquisto On-Line. Sarà possibile rinnovare o sottoscrivere il proprio abbonamento anche cliccando sul seguente link:

https://pisasportingclub.ticketone.it/search

Validità. L’abbonamento sarà valido per 18 gare; la Società si riserva infatti di escludere dall’abbonamento una gara interna del girone di ritorno.

Membership. La Pisa Membership Card, gratuita e con validità triennale, sarà obbligatoria per potersi abbonare. Al momento della sottoscrizione sarà disponibile una versione provvisoria (la versione materiale sarà spedita all’indirizzo desiderato) senza la quale sarà impossibile procedere all’abbonamento. Fondamentale quindi presentarsi allo Store solo ed esclusivamente se in possesso di una Membership in corso di validità. Questo il link tramite il quale è possibile attivare la propria Pisa Membership Card

https://pisasportingclub.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50718/90600775/pisa-membership-card

Prelazione. Fino a mercoledì 7 agosto 2024 sarà garantita una prelazione a tutti i titolari di abbonamento relativo alla stagione 2023-2024; tale prelazione, ovviamente, sarà valida sullo stesso posto occupato nella stagione passata. Qualora si volesse acquistare un posto diverso da quello occupato in Abbonamento nella passata stagione si dovrà attendere l’inizio della vendita libera.

Vendita Libera. Avrà inizio a partire da lunedì 5 agosto 2024 ovviamente relativamente ai posti non coperti da prelazione. Da giovedì 8 agosto 2024 la vendita libera sarà aperta a tutti i posti rimasti disponibili

Promozioni. Sono state predisposte delle promozioni speciali rivolte agli Under 14 (in ogni settore), agli Over 65 (settore di Tribuna Inferiore e Superiore) e Gruppi Familiari (settore di Gradinata); ovviamente saranno poi garantiti i posti riservati (e contingentati) a titolo gratuito per le persone diversamente abili con un grado di invalidità pari al 100%, non deambulanti e le tariffe per persone diversamente abili con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti.

Dilazione e Cessione del Titolo. Altra novità importante riguarda la possibilità di usufruire di una forma di pagamento dilazionato accessibile direttamente dal sito Ticketone (per info consultare il sito ufficiale). Sarà inoltre possibile, grazie al servizio Ticketag, rivendere il proprio posto, per ogni singola gara, venendo rimborsati del rateo, meno le spese del servizio stesso

Promozione Maglia Gara. Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento si avrà la possibilità di acquistare al prezzo promozionale di 56 euro la nuova maglia ufficiale della stagione 2024-2025; sarà possibile scegliere una delle 3 maglie ufficiali (home/away)

Questi i prezzi:

CURVA NORD

Intero. 205 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 65 euro (+ 3 euro d.p.)

GRADINATA PREMIUM

Intero/Intero Family. 430 euro (+ 5 euro d.p.)

Under 14. 85 euro (+ 3 euro d.p.)

Donna Family. 230 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 21 Family. 230 euro (+ 3 euro d.p.)

GRADINATA LATERALE

Intero/Intero Family. 400 euro (+ 5 euro d.p.)

Under 14. 75 euro (+ 3 euro d.p.)

Donna Family. 210 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 21 Family. 210 euro (+ 3 euro d.p.)

TRIBUNA INFERIORE

Intero. 645 euro (+ 5 euro d.p.)

Under 14. 85 euro (+ 3 euro d.p.)

Over 65. 315 euro (+ 5 euro d.p.)

Div. Abili. 315 euro (+ 5 euro d.p.)

TRIBUNA SUPERIORE

Intero. 895 euro (+ 5 euro d.p.)

Under 14. 95 euro (+ 3 euro d.p.)

Over 65. 445 euro (+ 5 euro d.p.)

Div. Abili. 445 euro (+ 5 euro d.p.)

N.B. Per le suddette categorie si considerano:

Over 65. Tutte le persone nate a partire dall’anno 1959.

Under 21. Tutti i ragazzi nati a partire dall’anno 2003

Under 14. Tutti i ragazzi nati a partire dall’anno 2010

