Il presidente Giuseppe Corrado: “Un buon campionato a tutti”

Scritto da admin• 9:33 am• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club ha lanciato la Campagna Abbonamenti per la stagione 2024-2025 partirà mercoledì 31 luglio 2024 e, come sempre, darà l’opportunità ai vecchi abbonati di esercitare la loro prelazione entro il 7 agosto 2024.

“Nel formulare i prezzi degli abbonamenti per la prossima stagione la Società precisa di aver preso a riferimento, tra gli altri, i seguenti aspetti: il costo superiore della gestione della infrastruttura sportiva, i costi di adeguamento e di messa in sicurezza di alcune parti carenti dell’impianto, le migliorie realizzate, il prezzo della Curva bloccato da tre stagioni, la volontà di favorire ancora i prezzi dei settori più popolari.

La Società, pertanto, ha deciso di recuperare solo in parte i maggiori costi dovuti all’inflazione e alle maggiori spese di gestione effettuando, per la stagione 2024-2025, la scelta di escludere dall’abbonamento una gara del girone di ritorno che verrà, peraltro, offerta agli abbonati in prelazione e ad un prezzo promozionale per i settori più popolari.

Questa soluzione permetterà così di contenere al minimo indispensabile la revisione dei prezzi degli abbonamenti nei settori più popolari e di limitare a soli 10 euro anche l’adeguamento del prezzo dell’abbonamento della Curva Nord fermo ormai da tre stagioni.

Ricordando che nella prossima stagione saranno disponibili 500 posti addizionali in Curva Nord, pensiamo, con la nostra scelta, di aver cercato di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti e cioè:

non recuperare totalmente i maggiori costi dovuti all’inflazione, favorire i tifosi dei settori più popolari e con maggior numero di abbonati, dare la garanzia agli abbonati dei settori più popolari di avere la priorità nell’acquisto del biglietto della partita esclusa ad un prezzo scontato.

Un’ultima annotazione: nella prossima campagna abbonamenti verrà riproposta l’opportunità, a chi sottoscrive l’abbonamento, di acquistare la nuova maglia da gara al 50% di sconto. Confidenti di aver provato a soddisfare le attese di ogni spettatore auguriamo a tutti “Buon Campionato”.

Il Presidente

Giuseppe Corrado

Last modified: Luglio 31, 2024