Tornano i Vespri d’organo in Cattedrale domenica 25 febbraio

Scritto da admin• 12:17 pm• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Secondo appuntamento con i Vespri d’organo in Cattedrale domenica 25 febbraio alle ore 16 in Cattedrale a Pisa. L’iniziativa è organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana, in collaborazione con il Capitolo Metropolitano della Cattedrale, e rientra nel programma di festeggiamenti dell’850° anniversario del Campanile di Pisa.



Propone un momento di riflessione guidato da monsignor Severino Dianich, cui seguirà l’esecuzione di alcuni brani tratti dalla letteratura organistica e interpretati da organisti tra i più noti del panorama italiano. Il momento di riflessione anticipa la messa delle 17.

Protagonista di questo secondo appuntamento è Josep Solé Coll, organista delle celebrazioni papali in Vaticano che eseguirà la Symphonie-Passion di Marcel Duprè e musiche di J.S.Bach.

Nato a Sabadell (Spagna), inizia i suoi studi di solfeggio e pianoforte presso l’Accademia Marshall con M. Josepa Mas e Carlota Garriga e gli studi di Organo presso il Conservatorio del Liceu con Josep M. Mas e Montserrat Torrent. Attualmente risiede a Roma dove ha conseguito il Magistero in Organo e Improvvisazione organistica presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra con P. Theo Flury, OSB. Ha partecipato a corsi di interpretazione organistica in Francia, Italia, Canada e Stati Uniti con Olivier Latry, Daniel Roth, Paolo Crivellaro, Michel Bouvard e Marie-Claire Alain. Organista liturgico, ha suonato nelle principali parrocchie della sua città natale e nelle basiliche romane di Santa Maria Maggiore e San Lorenzo fuori le mura. È il primo organista della basilica papale di San Pietro in Vaticano e organista per le Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice. Come solista, corripetitore e continuista, si è esibito ed ha accompagnato alcune formazioni musicali nei principali paesi dell’Unione Europea, Russia, Cina, Stati Uniti, Canada e Messico.

Informazioni

Ingresso libero senza prenotazione

www.opapisa.it

Last modified: Febbraio 20, 2024