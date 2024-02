Rimozione manifesti Pro Vita. Ceccardi e Meini (Lega): “Sinistra vuole cancellare libertà espressione e opinione. Giusto difendere natalità e famiglia”

Scritto da admin• 1:05 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “E’ davvero sconcertante che la sinistra voglia cancellare la libertà di espressione e di opinione nel nome dei diritti civili, come intende fare rimuovendo i legittimi manifesti dell’associazione Pro Vita e Famiglia a Pisa”. E’ quanto dichiarano l’europarlamentare leghista Susanna Ceccardi e la capogruppo della Lega in Consiglio Regionale della Toscana Elena Meini.

“Si può essere d’accordo o meno con quanto sostiene lecitamente un‘associazione, un partito, una persona ma non si può, in democrazia, imbavagliarne le opinioni in quanto sgradite, come se fossimo in Unione Sovietica. Quando qualcuno alza il dito e dice ‘nessuno spazio deve essere concesso a chi non è d’accordo con me’, ci troviamo di fronte a una pericolosa deriva censoria che mette a rischio la nostra libertà di pensiero e di parola e ci rimanda a tempi bui – spiegano Ceccardi e Meini -. Una deriva censoria che questi seguaci dell’ideologia woke e della cancel culture purtroppo incarnano alla perfezione, con la loro intolleranza e il loro odio nei confronti di chi non è disposto a obbedire alla dittatura delle minoranze e ai nuovi, illuminati canoni del politicamente corretto, usati come una clava contro chiunque non sia allineato al pensiero dominante. Tra l’altro è incomprensibile che la difesa della famiglia e della natalità possa essere valutata come un messaggio violento e sbagliato, tanto più in questi tempi di crisi demografica così profonda – aggiungono le due esponenti leghiste-. Noi auspichiamo che ci siano più campagne dei Pro Vita e Famiglia in tutte le città toscane e italiane e che Pisa non segua il pessimo esempio di Firenze e si dimostri una città libera, aperta, davvero democratica, in cui tutti hanno diritto di esprimere la propria visione e il proprio pensiero su qualunque tema, naturalmente nel rispetto della legge”.

