Alla Backstage Academy Pisa approda il rock cantautorale di Edda

Giovedì 22 Febbraio sul palco in Viale delle Cascine una delle voci e dei compositori più originali della scena alternativa italiana. In apertura i Dei Perfetti Sconosciuti

PISA – Si scaldano i motori alla Backstage Academy Pisa per un nuovo appuntamento di “Thursday I’m In Love”, il format di eventi culturali organizzato dall’Associazione Backstage Academy Pisa.

Protagonista del giovedì musicale pisano sarà Edda, uno dei più eclettici cantautori italiani e voce storica dei Ritmo Tribale, che si esibirà sul palco della struttura in Viale delle Cascine il 22 Febbraio.

Dopo i concerti di presentazione dell’album “Illusion”, uscito per AlaBianca Group e prodotto da Gianni Maroccolo (Litfiba, CCCP, CSI, PGR, Marlene Kuntz), Edda torna ad esibirsi con accanto la sua collaudata band, i Semplici, per questa occasione “karmicamente schierata” in trio, con arrangiamenti rinnovati e una nuova setlist.

In scaletta oltre ad alcune sorprese, ci saranno anche i grandi classici che contraddistinguono la discografia di Edda ed i brani dell’ultimo disco che lo confermano una delle voci e dei compositori più originali della scena alternative rock italiana.

In apertura i Dei Perfetti Sconosciuti, band toscanacaratterizzata da sonorità richiamano quelle rock alternative d’oltremanica e d’oltreoceano, pur mantenendo la lingua madre nelle liriche.

Attualmente la band sta promuovendo il secondo album e componendo nuovo materiale ispirato a un rock più seminale e meno contaminato dall’elettronica.

L’evento si svolgerà presso la sede di Backstage Academy Pisa in Via delle Cascine 66. Apertura porte 21:30, inizio live 22:00. La prevendita è disponibile su Eventbrite al costo di 10€.

