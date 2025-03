Torna Serie B Social Club in diretta sulla pagine Facebook di Pisanews con la puntata numero 28

Written by admin• 1:05 pm• Pisa SC

PISA – La settimana di Spezia-Pisa e quella degli scontri diretti della Carrarese e del match da Serie A tra Samp e Palermo. Questa sera torna Serie B Social Club per la puntata numero 28 della stagione, come sempre a partire dalle ore 21.

Una settimana cominciata prestissimo sia alla Spezia che a Pisa, due città che ribollono in vista della partita di domenica che dopo i risultati dello scorso week-end diventa sempre più importante. Solo un pari per gli uomini di D’Angelo a Bolzano contro il Sudtirol, sconfitta invece per il Pisa, sul campo della capolista Sassuolo.

Pareggi anche per la Carrarese e la Sampdoria, che viene raggiunta a Bari dopo il vantaggio di Niang. Grande prova, invece, per gli uomini di Calabro, che mettono sotto la Cremonese e vengono raggiunti sul 2-2 finale solo a pochi minuti dal recupero. Nel week-end scontro salvezza da brividi per i carrarini, che affronteranno il Frosinone, mentre la Samp sfiderà il Palermo.

Quattro giornalisti, uno per ogni città, si alterneranno nel racconto dei diversi punti di vista in un campionato che come sempre riserva sorprese a ogni turno.

Last modified: Marzo 6, 2025