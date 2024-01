Tirrenia. Via dei Ginepri diventa a senso unico da lunedì 22 gennaio

Scritto da admin• 5:45 pm• Pisa, Attualità, Tutti

TIRRENIA – Via dei Ginepri a Tirrenia diviene a senso unico con direzione da via del Bossolo a via Pisorno e da via Pisorno a via dei Castagni a partire dalle ore 8:00 lunedì 22 gennaio.

La decisione è stata presa vista la pericolosità del doppio senso di marcia, non sostenibile in seguito al restringimento della carreggiata risultato dalla realizzazione dei nuovi marciapiedi. Intervento che è rientrato tra i molti cantieri che hanno interessato il litorale pisano, compresa la frazione di Tirrenia, per il rifacimento sia dei marciapiedi che dell’asfalto, eseguiti da Pisamo per il Comune di Pisa.

L’attuazione del senso unico viene dopo le verifiche di fattibilità, con il parere positivo del Comitato della Mobilità del 15 di settembrescorso.

Oltre al senso unico di marcia viene disposto contestualmente il divieto di fermata sul lato est di via dei Ginepri per tutta la sua lunghezza.

In questi giorni verranno apposti i cartelli per avvisare la cittadinanza.

