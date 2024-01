Memorial Masi. Novemila euro in beneficienza al Coordinamento Etico dei Caregivers

Scritto da admin• 8:00 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Un’edizione record, caratterizzata da ben 650 presenze, quella svoltasi il 26 novembre scorso per il 17esimo appuntamento del “MEMORIAL SAVERIO MASI“, ha fatto sì che il Comitato potesse consegnare al “Coordinamento Etico dei Caregivers di Pisa” – ente che era stato prescelto in tale occasione quale beneficiario del ricavato la consistente somma di euro 9.000 simbolicamente riconosciuta alla Presidente Maria Antonietta Scognamiglio nel corso di una commovente cerimonia svoltasi venerdì 19 gennaio 2024 presso l’Aula Magna del Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa.

di Giovanni Manenti

Un importo frutto della ricordata partecipazione record, al quale ha indubbiamente contribuito il percorso della “camminata”, che ha fatto sì che si potessero ammirare le bellezze della nostra città sia attraverso la prospettiva riveniente dalle Mura che visitando l’Orto botanico, potendo altresì contare sulla collaborazione, oltre che del “Comitato Saverio Masi“, presieduto da Alessandro Martelli, dell’UISP Provinciale e dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco con il suo Presidente Luigi Armani, ed al quale ha altresì contribuito quanto ricavato dalla vendita dei Calendari dei Vigili del Fuoco per il 2024.

Ecco pertanto che i ricordati Martelli ed Atmani, unitamente al Comandante Ing. Nicola Ciannelli, al Dr. Raffaele Zortea in rappresentanza delle Mura di Pisa ed alla Dr.ssa Sabrina Balestri del Museo e Orto Botanico dell’Università di Pisa – oltre alla madre dello sfortunato Vigile del Fuoco – non hanno voluto mancare alla cerimonia di consegna dell’assegno ad un’incredula Maria Antonietta Scognamiglio (che non era a conoscenza del relativo importo …), dandosi appuntamento all’edizione del corrente anno prefiggendosi, visto che “l’appetito vien mangiando”, di incrementare il numero dei partecipanti sino a raggiungere, prima possibile, la quota di 1000 iscritti.

A ricordare il significato di questo evento che si ripete oramai da 17 anni, provvede il Comandante Nicola Ciannelli, ricordando come: “questa iniziativa che portiamo avanti oramai da molti anni è per noi motivo di grande soddisfazione in quanto rappresenta il desiderio di mantenere viva la memoria di Saverio Masi, unitamente a tenere alti quelli che sono i valori del Corpo dei Vigili del Fuoco, vale a dire la volontà di sostenere ed aiutare gli altri attraverso la devoluzione del ricavato ad un’Associazione impegnata nel sociale“.

“Mi preme altresì sottolineare“, conclude il Comandante dei Vigili del Fuoco, “come il successo dell’edizione dello scorso novembre sia stato dovuto anche grazie al contributo ed alla collaborazione di altre realtà cittadine, quali le Mura di Pisa e l’Orto Botanico, a dimostrazione di un sempre maggiore coinvolgimento del territorio, il che rappresenta un ulteriore valore del nostro Corpo a livello nazionale, ovvero quello di fare squadra e stare insieme per perseguire obiettivi importanti“.

Ma la più commossa non poteva che essere Maria Antonietta Scognamiglio, Presidente del Coordinamento Etico dei Caregivers di Pisa, che a stento è riuscita ad esprimere tutta la sua gioia, ribadendo come: “mi resta quasi difficile, con il timore di dimenticare qualcuno, poter ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla organizzazione del memorial Saverio Masi che lo scorso 26 novembre si è trasformato in una giornata che non esito a definire strabiliante in quanto ha visto coinvolte numerose famiglie che hanno voluto dare un segnale importante al Comitato in ricordo di Saverio, così come dimostrare la loro vicinanza ai nostri ragazzi, alcuni dei quali con disabilità gravissime, al fine di far loro sapere che possono avere un futuro ed essere parte attiva attraverso i tanti progetti che vanno in quella direzione“.

“Sarà pertanto nostro compito“, prosegue Maria Antonietta Scognamiglio, “ricordare e portare nel cuore Saverio in ogni momento della nostra attività ed un ringraziamento particolare che voglio fare deriva dal fatto di essere stati in grado di coinvolgere tutta la città, in quanto ad ogni domanda che ci veniva rivolta circa le condizioni di vita dei nostri ragazzi. le loro aspettative e relativi sogni, ha fatto riscontro la consapevolezza di un Comitato che, nell’esprimere un ricordo di Saverio, lo ha allargato all’intera cittadinanza indirizzandolo verso un’Associazione come la nostra che si occupa di gravissimi livelli di disabilità, ragion per cui ciò non può che rappresentare il massimo obiettivo ottenibile, il che mi rende, oltre che emozionata, anche un po’ incredula per il risultato raggiunto, ma sicuramente felicissima, non fosse altro che per i numerosi sacrifici a cui ci sottoponiamo quotidianamente“.

“Resta indiscutibilmente la nostra piena disponibilità“, conclude la Presidente, “a contribuire all’organizzazione delle prossime edizioni del memorial Saverio Masi, come ho già avuto modo di comunicare ai responsabili del Comitato, visto che la nostra Associazione è composta da numerose famiglie, ritenendoci in grado di portare avanti un percorso che consenta di aumentare vieppiù il numero dei partecipanti, rappresentando lo stesso non solo un nostro dovere, ma soprattutto un piacere, visto che ciò che è accaduto lo scorso novembre resterà indimenticabile“.

