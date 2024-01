Un trionfo di eleganza e innovazione a San Giuliano Terme

Scritto da admin• 5:12 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Tutti

Pala Todisco celebra il futuro della Congressistica nazionale e internazionale

SAN GIULIANO TERME – Si è svolto con successo l’incontro organizzato da Todisco Group in collaborazione con Locanda & Ristorante Sant’Agata, Aurora Catering ed Asti Incentives & Congressi nel nuovo centro congressi Pala Todisco, ubicato in Via di Palazzetto n.7 a San Giuliano Terme.

L’evento, con la partecipazione dell’amministrazione comunale di San Giuliano Terme nella persona del Sindaco Dott. Sergio Di Maio, di personalità illustri pisane, nonché dell’amministrazione comunale di Pisa, ha riscosso un entusiasmo palpabile.

Questo nuovo Centro dei Congressi non è solo un’aggiunta straordinaria alla scena territoriale, ma segna una rivoluzione per il territorio stesso, un’opportunità di sviluppo economico e culturale per tutta la provincia di Pisa, che potrebbe posizionare San Giuliano Terme come punto di riferimento nel panorama congressuale nazionale e internazionale.

Gli ospiti presenti hanno ascoltato con attenzione la presentazione della nuova struttura attraverso il racconto del Presidente di Pala Todisco, Donato Antonio Todisco. Manager di successo del Gruppo Todisco, leader in Italia della chimica di base, ha voluto regalare al territorio questo luogo di incontro e interscambio culturale.

Il centro polifunzionale si presenta come perla di eccellenza nell’ambito congressuale, caratterizzato da un tripudio di modernità, in un design all’avanguardia, con funzionalità avanzate studiate per accogliere eventi di qualsiasi genere.

Uno spazio ecosostenibile, capace di modularsi e trasformarsi per ospitare congressi, meeting, presentazioni, esposizioni, concerti, proiezioni cinematografiche, cene di gala e altro ancora.

Lo spazio interno di oltre 3000 mq è suddiviso in foyer, auditorium, sala polivalente, sale riunioni, camerini, regia attrezzata. All’esterno 4000 mq di verde in stile inglese per ospitare eventi, con ampio parcheggio interno.

Questa occasione ha offerto un’opportunità unica di connessione tra professionisti del settore provenienti da diverse aree, rivelando sinergie e possibilità di collaborazione che questa partnership tra Todisco Group, Asti Incentives & Congressi, Aurora Catering e Sant’Agata – Locanda può offrire.

Todisco Group, Locanda & Ristorante Sant’Agata, Aurora Catering, Asti Incentives & Congressi desiderano ringraziare caldamente tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo evento una realtà tangibile straordinaria e si mettono a disposizione per ridefinire il panorama congressuale della zona.

Sant’Agata – Locanda & Ristorante – è un ristorante gourmet con boutique hotel, che offre un’esperienza culinaria di alta qualità e ospitalità di lusso.

Asti Incentives & Congressi è una società specializzata nella gestione di eventi, incentivi e congressi, che fornisce soluzioni su misura per le esigenze aziendali. Aurora Catering è un servizio di catering professionale, che offre soluzioni gastronomiche di alta qualità per eventi di ogni dimensione.

Last modified: Gennaio 19, 2024