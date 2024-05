Comunicato societario Pisa Ovest

Scritto da admin• 10:04 am• Pisa, Sport

PISA – Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa della società Pisa Ovest a firma del suo presidente Stefano Toni.

“La Società Pisa Ovest, in merito a notizie che circolano da giorni ad un presunto illecito sportivo commesso da parte di tesserati di questo sodalizio sportivo, vuole precisare quanto segue:



Innanzitutto vorremmo sottolineare che la nostra Società da sempre si è contraddistinta per lealtà sportiva ed uno spiccato senso del rispetto di tutte le norme Federali e Civili.



Abbiamo sempre messo in primo piano la correttezza e la stima verso TUTTI nel vero senso della parola. Quanto appreso in queste ultime settimane in merito a quanto in premessa

citato, con il quale vengono diffuse notizie del tutto prive di fondamento, non solo ledendo e infangando l’immagine e le radici di questa gloriosa e storica Società, ma soprattutto coloro, i nostri tesserati, che ogni giorno si prodigano a garantire un servizio sociale immenso e pieno di valori. Proprio per tutti i motivi sopra esposti, al fine di garantire l’immagine, l’onore ed il prestigio di tutta la Società i loro componenti e dello scrivente, daremo immediatamente mandato al legale di nostra fiducia per tutelarci da tutte le ingiuste notizie false e tendenziose diffuse gratuitamente ed irresponsabilmente.



Il presidente

Stefano Toni

Last modified: Maggio 13, 2024