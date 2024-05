Scritto da admin• 3:30 pm• Calci, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 12 in zona boschiva vicino alla SP 56 nel comune di Calci per soccorso a persona.



Un bikers durante un’escursione è caduto rimanendo ferito in luogo impervio, il personale dei Vigili del Fuoco ha raggiunto la vittima e in collaborazione con il 118 lo ha stabilizzato e trasportato per circa 800 metri fino a raggiungere un luogo sicuro dove lo attendeva EliPegaso.

Last modified: Maggio 13, 2024