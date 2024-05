Il Comitato La Fontina scrive ai due candidati in merito alle condizioni del quartiere

Scritto da admin• 10:28 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – Il Comitato La Fontina nel pieno della campagna elettorale per le elezioni amministrative del Comune di San Giuliano Terme, lancia un monito per un quartiere e un territorio più vivibile.

“In questi anni abbiamo lavorato molto per risolvere il problema del traffico nel quartiere, per ridurre la cementificazione nella zona e per rendere l’area degli impianti sportivi della Fontina un parco pubblico e gratuito per tutti”, afferma Fausto Gozzi, presidente del Comitato La Fontina.

“Non siamo schierati con una parte politica – prosegue la nota stampa – Chiediamo alle due liste e ai rispettivi candidati a Sindaco di impegnarsi a trovare soluzioni per risolvere gli annosi problemi che attanagliano il quartiere ormai da molti anni, in primis la riduzione significativa del traffico di attraversamento nel quartiere“ conclude Fausto Gozzi.

“Il quartiere de La Fontina ha riportato ingenti danni lo scorso inverno a causa degli allagamenti generati dalle bombe d’acqua – dichiara Alessandro Bigarella membro storico del Comitato – chiediamo alle amministrazioni future di prendere a cuore questo problema migliorando il sistema fognario del quartiere e di intervenire per risolvere la questione della scarsa pressione e della pessima qualità dell’acqua”.

“In considerazione dei molti incidenti che si verificano nella nostre strade sarebbe importante applicare nel quartiere un limite di velocità a trenta chilometri orari – afferma Sabrina Agonigi, membro fondatore e candidata come consigliera per la Lista Futura – La Fontina è un quartiere residenziale che si si trova a convivere con il traffico della zona artigianale immediatamente attigua. Mettere in atto una riqualificazione della zona è necessario e importante per la qualità della vita dei residenti. Intervenire sulla messa a norma dei marciapiedi e degli attraversamenti pedonali ad esempio è diventato prioritario”.

Il Comitato chiede inoltre a tutti i candidati a Sindaco di impegnarsi affinché l’area degli impianti sportivi de La Fontina rimanga – attraverso il cambio di destinazione d’uso – un parco pubblico per lo sport gratuito per tutti.

Last modified: Maggio 13, 2024