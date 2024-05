Mumu Balla. Donne rock e djset multiforme tra arte e musica. Con BSide, Bandinelli e Spif

Scritto da admin• 11:07 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Mumu Balla: venerdì 17 maggio una una serata-party di musica multiforme, fra pop, rock e disco music, presso lo spazio culturale incastonato tra Pisa e San Giuliano creato dall’associazione Acquario della Memoria.



Nella cornice della mostra “Mostri al Mumu” di Paolo “Pollo” Cioni aperta in via straordinaria per l’occasione, dalle 21.30 concerto all’insegna del ritmo e della spensieratezza con la “cover band” tutta al femminile BSide. Un viaggio attraverso pezzi iconici della storia del rock da Chuck Berry agli Eurythmics, dai Beatles a Michael Jackson. Un sound ricco e vibrante per una formazione di sette elementi, con due voci accompagnate da tre chitarre, basso, tastiere e batteria. Un’avventura musicale che ha portato una mamma, un avvocato, due agenti immobiliari, un architetto, un futuro ingegnere a mettersi in gioco per divertirsi e divertire, attraverso le emozioni e l’energia della musica che ha accompagnato negli anni la loro vita. Special guest un chitarrista professionista d’eccezione: Marco Bianchi Bandinelli.

A seguire, dalle 23 circa, DJ-set con Spif, che propone una grande varietà di generi musicali dal rock al folk, al blues, al soul, al funky, al reggae, fino ad arrivare anche alla musica classica. “Spif” è acronimo di “Salto di Palo in Frasca”, afferma di amare l’idea di una “musica biodiversa” per “andare oltre la monocultura tecnicista imperante in molti djsets, dove viene propinato un unico genere musicale durante tutta la serata, al contrario va in scena una dancehall multiforme, fatta di generi, età, colori ed emozioni diverse. Perché non c’è energia vitale dove manca la diversità”.

Ingresso dalle ore 21, 10 euro con una bevuta inclusa, tessera Mumu/Entes a 2 euro. informazioni e prenotazioni su su www.spaziomumu.com e telefonando al 371-6520416

Last modified: Maggio 13, 2024