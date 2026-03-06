Tirrenia, un anticipo di primavera con il mercato dell’8 marzo

Written by Redazione• 2:07 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

TIRRENIA – Domenica 8 marzo il mercato torna protagonista a Tirrenia con l’evento dedicato allo shopping di qualità.

L’iniziativa, organizzata da FIVA Confcommercio Pisa in collaborazione con Confcommercio Pisa, animerà Tirrenia per tutta la giornata, offrendo ai visitatori un’ampia selezione di prodotti.

“Il mercato di qualità torna con le proposte della stagione primavera-estate” commenta il Presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo “Saranno presenti circa 60 banchi, prevalentemente provenienti dal mercato di via Paparelli, con un’attenzione particolare alla selezione dei prodotti e alla varietà dell’offerta merceologica”.

“Non mancheranno inoltre momenti dedicati alle degustazioni, con brigidini e crepes per accompagnare la visita al mercato e rendere ancora più piacevole l’esperienza dei cittadini e dei turisti”.

“Stiamo lavorando con impegno per garantire la qualità dei banchi e degli articoli proposti, puntando su un mercato che unisca attrattività commerciale e valorizzazione del territorio” conclude Palermo.

“Il ritorno del mercato a Tirrenia è un segnale della vitalità commerciale del litorale pisano e della capacità di proporre appuntamenti che uniscono economia, turismo e socialità” spiega il Direttore Generale Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “L’obiettivo è offrire un’esperienza di visita piacevole, valorizzando la passeggiata, l’incontro e la fruizione di un’offerta commerciale qualificata”.

I banchi resteranno aperti dalla mattina fino a sera, permettendo a residenti e turisti di vivere l’esperienza dello shopping all’aria aperta lungo le vie della località.

Un’occasione da non perdere per scoprire le novità della stagione e vivere una domenica all’insegna del commercio di qualità.

Last modified: Marzo 6, 2026