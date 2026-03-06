Pisa, pubblicato il bando “Viaggio in tranquillità 2026”: contributi per il trasporto delle persone fragili

Written by Redazione• 1:59 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Il Comune di Pisa ha pubblicato il bando “Viaggio in tranquillità 2026”, misura pensata per sostenere gli spostamenti di persone fragili o con difficoltà sanitarie. L’amministrazione ha stanziato 15mila euro, prevedendo un contributo una tantum di 200 euro per i residenti che necessitano di servizi di trasporto.

Il contributo potrà essere utilizzato per spostamenti all’interno dei comuni della zona distretto dell’area pisana: Pisa, Cascina, San Giuliano Terme, Calci, Vecchiano, Vicopisano, Fauglia, Crespina-Lorenzana e Orciano Pisano. L’agevolazione sarà valida fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere utilizzata presso gli operatori aderenti alla convenzione con il Comune.

Possono presentare domanda i residenti nel Comune di Pisa con cittadinanza italiana, dell’Unione Europea oppure extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno. I richiedenti devono inoltre trovarsi in una delle seguenti condizioni: disabilità grave ai sensi della legge 104/92, invalidità pari o superiore al 74%, difficoltà sanitarie oppure età pari o superiore a 65 anni con Isee fino a 16.500 euro.

Le domande devono essere presentate entro venerdì 3 aprile esclusivamente online tramite il portale del Comune, accedendo con SPID, CIE o CNS al servizio disponibile sul sito istituzionale.

Per chi ha difficoltà nella compilazione è previsto un servizio di assistenza tecnica online e un supporto di facilitazione digitale. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo affari.sociali@comune.pisa.it.

