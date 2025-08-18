Tifo pisano in forma ridotta al “Manuzzi”. E gli ultras romagnoli solidarizzano : “Trasferte libere!”. Il Pisa passa ai rigori

Written by admin• 7:18 am• Pisa SC

CESENA – Sparuta la rappresentanza dei tifosi nerazzurri al “Manuzzi” di Cesena. Solo 117 i tagliandi acquistati dai tifosi partiti dalla città della Torre Pendente in un caldo pomeriggio post ferragostano.

di Maurizio Ficeli

L’obbligo della tessera del tifoso ha fatto sì che i gruppi della Nord disertassero in massa questa trasferta di Coppa Italia Frecciarossa, coerenti con le decisioni contrarie che hanno preso da tempo avverse alla fidelity card. Solo un pullman organizzato, quello del Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni, a cui si unito il gruppo San Romano di Sergio Fasano mentre altri tifosi hanno optato per raggiungere la Romagna con mezzi propri. Applausi all’entrata della squadra in campo per il riscaldamento. Tifosi nerazzurri che si sono fatti valere, pur essendo in numero inferiore rispetto ai supporters di casa e che hanno esposto gli striscioni “Pisani Doc”, Club Autonomo, San Romano e Ponsacco . .Ultras di casa che avevano esposto uno striscione “Trasferte Libere”cantandolo anche in coro, seguito da un “rivogliamo i nostri nemici” e non scandendo nessun slogan verso gli avversari nerazzurri. Inoltre coinvolgente l’inno Romagna capitale cantato da tutto il pubblico presente. I nerazzurri si portano in avanti e dai propri tifosi si eleva il grido “Pisa, Pisa “.Il primo tempo termina a reti bianche. Inizia la ripresa, con Semper che viene calorosamente applaudito dai tifosi nerazzurri non appena su posiziona sotto il loro settore. Ma anche nella ripresa il risultato resta sullo zero a zero e dopo 5′ abbastanza intensi di recupero si va ai calci di rigore,una autentica lotteria. E dopo tanto suspense il Pisa vince la lotteria dei rigori ed i giocatori vanno a festeggiare sotto la Curva dei 117 tifosi nerazzurri.

