Tanti auguri di buon compleanno a M’Bala N’Zola

Written by admin• 7:22 am• Pisa SC

PISA – Oggi, lunedì 18 agosto, festeggia il compleanno M’Bala N’Zola, l’attaccante di origine angolana, giunto da poco all’ombra della Torre Pendente proveniente dalla Fiorentina, che compie 29 anni, essendo nato a Buco-Zau (Angola) il 18 agosto 1996. Nella serata di ieri è stato determinante a Cesena nella gara di Coppa Italia per il successo nerazzurro (2-1) trasformando il calcio di rigore che ha dato al Pisa il passaggio del turno.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula al neo attaccante nerazzurro i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa che conta tanto sulle sue reti.

Foto Roberto Cappello

Last modified: Agosto 18, 2025