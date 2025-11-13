Written by Novembre 13, 2025 6:19 pm San Giuliano Terme, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

Tetto pericolante alla sede della Croce Rossa di San Giuliano Terme: intervento dei Vigili del Fuoco

SAN GIULIANO TERME – Paura nella giornata di giovedì 13 novembre a San Giuliano Terme, in via Niccolini, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti presso l’edificio che ospita la Croce Rossa Italiana (CRI) a causa delle condizioni precarie del tetto, che presentava segni di cedimento.

Secondo quanto emerso, alcune parti della copertura risultavano fortemente danneggiate, con il rischio concreto di crollo di porzioni del tetto sulla strada o sull’area sottostante. I pompieri, giunti sul posto con due squadre, tre mezzi e un’autoscala, hanno messo in sicurezza la zona delimitando l’area a rischio e impedendo l’accesso a personale e cittadini.

Le verifiche tecniche effettuate hanno confermato la necessità di interventi strutturali urgenti per ripristinare la stabilità dell’edificio. Non si registrano feriti né danni a persone.

Foto Roberto Cappello

