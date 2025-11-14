L’Effemeride Pisana del 14 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:45 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Venerdì 14 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:09 e tramonta alle 16:54, le ore di luce solare sono 9 e 45 minuti

La Luna è in fase calante

Oggi è il 267mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata mondiale del diabete

Giorno dei bambini in India

Santo del giorno:

Santi Nicola Tavelić, Stefano da Cuneo, Deodato Aribert da Ruticinio e Pietro da Narbona, sacerdoti francescani, martiri in Gerusalemme

† Gerusalemme, 14 novembre 1391

Nicola, primo santo della Croazia, nacque intorno al 1340 a Sebenico. Fu prima missionario in Bosnia, quindi, nel 1381, partì per la Palestina. Con i confratelli Deodato, Stefano e Pietro, preparò un discorso in difesa della fede cristiana, che pronunciò dinanzi al cadì di Gerusalemme. Invitati tutti a ritrattare quanto avevano affermato, essi si rifiutarono decisamente e per questo furono condannati a morte. Il loro martirio fu consumato il 14 novembre139. Il culto nell’Ordine francescano, risale sin dal XV secolo. Leone XIII nel 1889, confermò il culto del solo Nicola Tavelić, il capogruppo, il quale ebbe grande venerazione in Jugoslavia, sua patria. Nel 1966, Paolo VI confermò il culto anche per gli altri tre martiri francescani. Lo stesso papa, il 21 giugno del 1970 a Roma, li elevò agli onori degli altari proclamandoli santi. Sono i primi santi martiri della Custodia di Terra Santa.

E’ accaduto il 14 novembre:

1851 – Viene pubblicato il romanzo Moby Dick di Herman Melville

1889 – La giornalista Nellie Bly (Elizabeth Cochrane), inizia un tentativo coronato da successo di compiere il giro del mondo in meno di 80 giorni

1922 – La British Broadcasting Corporation (BBC) inizia le trasmissioni radio nel Regno Unito

1934 – La Nazionale di calcio italiana, campione del mondo in carica, affronta l’Inghilterra, uscendo sconfitta per 3-2 dalla battaglia di Highbury

1940 – Seconda guerra mondiale: in Inghilterra, la città di Coventry viene distrutta dai bombardieri tedeschi della Luftwaffe

1941 – Seconda guerra mondiale: la portaerei HMS Ark Royal (91) affonda a causa dei danni subiti il 13 novembre dai siluri dell’U-81

1951 – Rotta del Po e Alluvione del Polesine

1965 – Guerra del Vietnam: inizio della battaglia di Ia Drang – il primo grosso scontro tra truppe regolari statunitensi e forze nordvietnamite

1969 – Programma Apollo: la NASA lancia l’Apollo 12, la seconda missione con uomini a bordo ad atterrare sulla superficie della Luna

1971 – Programma Mariner: la sonda spaziale Mariner 9 raggiunge Marte, diventando il primo mezzo spaziale ad orbitare attorno ad un altro pianeta

1972 – Il Dow Jones Industrial Average chiude sopra i 1.000 punti (1.003,16) per la prima volta

1973 – A Wembley la Nazionale di calcio italiana vince per la prima volta in Inghilterra grazie ad un goal di Fabio Capello ed alle miracolose parate di Dino Zoff

1982 – Lech Wałęsa, capo del movimento polacco messo fuorilegge Solidarność, viene liberato dopo 11 mesi di internamento vicino al confine con l’Unione Sovietica

1989 – Viene lanciata dal Cosmodromo di Bajkonur la navetta riutilizzabile Buran 1.01

2000 – Netscape Navigator versione 6.0 viene lanciato a seguito di due anni di sviluppo open source

2001 – Guerra in Afghanistan: combattenti dell’Alleanza del Nord occupano la capitale Kabul

2002 – L’Argentina va in default su un pagamento di 805 milioni di dollari statunitensi alla Banca Mondiale

2003 – Viene osservato per la prima volta Sedna, candidato ad essere il decimo pianeta del Sistema Solare

2004 – Band Aid 20, gruppo musicale formato da vari musicisti uniti insieme per scopi benefici, incide il brano Do They Know It’s Christmas? (Feed the World) negli studi discografici Air Studios di George Martin, a Londra. La canzone è il rifacimento della stessa cantata 20 anni prima, nell’ambito della stessa iniziativa

2007 – L’ammiraglio Giampaolo Di Paola viene eletto dai capi di stato maggiore europei come Supremo Capo Militare della NATO

2015 – Lo Stato Islamico rivendica ufficialmente, con un comunicato in francese ed arabo, la paternità degli attentati terroristici accaduti il giorno precedente a Parigi

2021 – Valentino Rossi si ritira ufficialmente dalla MotoGp

La frase del giorno di Frate Indovino:

Cattivo esattore fa cattivo pagatore

Nati il 14 novembre:

LUIGI CALABRESI

Commissario italiano

α 14 novembre 1937 ω 17 maggio 1972

CARLO III

Reale inglese

α 14 novembre 1948

CARLO DE BENEDETTI

Imprenditore italiano

α 14 novembre 1934

STEFANO GABBANA

Stilista e imprenditore italiano, fondatore di Dolce e Gabbana

α 14 novembre 1962

CARLO EMILIO GADDA

Scrittore italiano

α 14 novembre 1893 ω 21 maggio 1973

CLAUDE MONET

Pittore francese

α 14 novembre 1840 ω 5 dicembre 1926

VINCENZO NIBALI

Atleta italiano, ciclismo

α 14 novembre 1984

PARACELSO

Medico, alchimista e astrologo svizzero

α 14 novembre 1493 ω 24 settembre 1541

NICOLA SAVINO

Conduttore radiofonico e tv, autore tv

α 14 novembre 1967

Deceduti il 14 novembre:

GIOVANNI DELLA CASA

Ecclesiastico italiano, autore del Galateo

α 28 giugno 1503 ω 14 novembre 1556

GIUSTINIANO I

Imperatore bizantino

α Anno di nascita: 482 ω 14 novembre 565

FRIEDRICH HEGEL

Filosofo tedesco

α 27 agosto 1770 ω 14 novembre 1831

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ

Filosofo e matematico tedesco

α 21 giugno 1646 ω 14 novembre 1716

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Novembre 13, 2025