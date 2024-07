Test Match. Pisa – Altolario 6-0

Scritto da Antonio Tognoli• 8:12 pm• Pisa SC

BORMIO – Prima uscita stagionale per il Pisa Sporting Club. I nerazzurri sono scesi in campo questo pomeriggio al Centro Sportivo dell’US Bormiese per affrontare in amichevole i dilettanti dell’Altolario (Prima Categoria).



Un test utile per lo staff tecnico per valutare la condizione del gruppo dopo i primi giorni di preparazione precampionato.

Questo il tabellino

PISA. Nicolas (46′ Loria), Esteves (46′ Tramoni L.), Beruatto (46′ Durmush), Tourè (46′ Sala), Caracciolo (46′ Trdan), Canestrelli (46′ Coppola), Tramoni M. (46′ Vignato), Jevsenak (46′ Piccinini), Moreo (46′ Bonfanti, 80′ Dubickas), Arena (46′ Giani, 80′ Tosi), Calabresi (46′ Primasso). A disposizione. Guadagno. Allenatore Filippo Inzaghi

ALTOLARIO. Pedrazzini (46′ Gianera), Dell’Era, Bourkaa, Bongiasca (46′ Tagliaferri), Dotti (46′ Lancetti), Zanotta M., Merga (46′ Ruspantini), Leggeri (46′ Giucastro), Zanotta Mat. (46′ Bordoli), Scotti, Cassera (46′ Zanella). A disposizione. Ruffatti, Braga. Allenatore Del Nero.

Arbitro. Francesco Palmisano di Saronno. Assistenti. Giuseppe Lentini-Eva Puerto

Reti. 35′ Tramoni, 70′ Bonfanti, 75′ Giani, 85′ Piccinini, 95′ Vignato, 98′ Piccinini.

Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

