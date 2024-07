Concerto dell’Orchestra del Conservatorio di Milano alla Villa del Gombo per il Festival Virtuoso & Belcanto

Scritto da admin• 6:34 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Domenica 21 luglio, la Villa del Gombo ospiterà un concerto dell’Orchestra del Conservatorio di Milano, diretto da Pietro Mianiti e con la giovane violoncellista Juliet Wolff.

L’evento, parte del Festival Virtuoso & Belcanto, presenterà musiche di Puccini, Mendelssohn e Haydn.

Patrocinato da Confcommercio Provincia di Pisa, il concerto celebra anche il 100° anniversario della morte di Puccini. La Villa del Gombo, situata nel Parco di San Rossore, offre un contesto unico per questo evento.

Il festival si svolge dal 15 al 28 luglio a Lucca, coinvolgendo musicisti internazionali in concerti, concorsi e corsi di perfezionamento. Il concerto alla Villa del Gombo è una delle principali novità dell’edizione 2024. Il biglietto, inclusivo del trasporto interno al Parco, costa 20 euro (15 euro per soci Unicoop Firenze, studenti e under 25).

