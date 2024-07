Emergenza cocciniglia: Comune e Regione mobilitati per salvare i Pini di Tirrenia

Scritto da admin• 8:54 pm• Tirrenia, Attualità, Pisa

PISA – Il Comune di Pisa e la Regione Toscana stanno collaborando per fermare la diffusione della Cocciniglia tartaruga, che colpisce i pini di Tirrenia. Oggi, il sindaco Michele Conti, il vicesindaco Raffaele Latrofa e l’agronomo Nicola Musetti hanno discusso le misure adottate, sottolineando la necessità di coinvolgere anche i proprietari privati.

Il sindaco ha richiesto maggiori risorse per affrontare l’emergenza e ha invitato i cittadini a seguire le indicazioni ricevute. Finora, sono stati trattati 226 pini nelle aree pubbliche, e sono previsti ulteriori interventi nelle zone boschive. Le azioni includono trattamenti endoterapici e rimozione delle piante infestate.

I proprietari di terreni colpiti sono stati informati con una lettera, invitandoli a collaborare con il Servizio fitosanitario. Per chi non ha ricevuto comunicazioni ma sospetta la presenza dell’insetto, è fondamentale contattare gli uffici regionali per segnalare la situazione.

Last modified: Luglio 17, 2024