Terna, nuova stazione elettrica a Castelnuovo di Val di Cecina: investimento da oltre 50 milioni

PISA – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato l’iter autorizzativo per la realizzazione di una nuova Stazione Elettrica di Terna nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina.

L’opera, che prevede un investimento di oltre 50 milioni di euro, permetterà di valorizzare al meglio le fonti rinnovabili dell’area geotermica di Larderello e di migliorare la qualità e l’affidabilità della rete elettrica.

La stazione sarà realizzata con tecnologia blindata compatta, che riduce l’ingombro fino al 60% rispetto agli impianti tradizionali, limitando l’impatto ambientale e paesaggistico. È inoltre previsto un progetto di integrazione paesaggistica, con soluzioni architettoniche condivise con il Comune e la piantumazione di specie locali.

Il collegamento alla rete di trasmissione nazionale avverrà tramite linee aeree per 800 metri e cavi interrati per circa 4 chilometri, interessando i Comuni di Castelnuovo di Val di Cecina e Pomarance.

L’intervento rientra nel Piano di Sviluppo 2025-2034 di Terna, che prevede circa 2 miliardi di euro di investimenti in Toscana per rendere la rete elettrica più efficiente e moderna.

