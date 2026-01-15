Scuola Castagnolo di San Piero a Grado: al via i lavori di manutenzione della palestra

Written by admin• 12:07 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Sopralluogo dell’assessore Buscemi: “Presidio del territorio e attenzione alle segnalazioni delle scuole”

PISA – Nel pomeriggio di martedì 13 gennaio, l’assessore alla scuola del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi, ha effettuato un sopralluogo alla Scuola secondaria di primo grado “Castagnolo” di San Piero a Grado, insieme ai tecnici degli uffici dell’edilizia scolastica e alla consigliera comunale Raffaella Bonsangue, per verificare lo stato degli interventi di manutenzione in corso e valutare le ulteriori necessità della struttura.

In questi giorni è in fase di allestimento il cantiere per i lavori di manutenzione della copertura della palestra scolastica. L’intervento prevede il ripristino dell’impermeabilizzazione della copertura, attraverso la verifica dei pannelli esistenti e il rifacimento della vasca perimetrale di raccolta delle acque. Le lavorazioni comprendono la rimozione dello strato impermeabilizzante attualmente ammalorato e la posa di un nuovo strato su tutta la superficie, oltre alla sigillatura degli elementi di scossalina presenti sul muro di contenimento perimetrale.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di massima sicurezza è stato montato un castello di tiro per l’accesso in quota e un parapetto lungo l’intero perimetro della palestra. La durata prevista dell’intervento è di circa 20 giorni, salvo condizioni meteorologiche avverse.

Durante il sopralluogo l’assessore ha inoltre visitato gli spazi della scuola, raccogliendo le segnalazioni dei docenti e dei rappresentanti dei genitori in merito a piccole criticità manutentive sulle quali l’amministrazione potrà intervenire.

“Questi sopralluoghi – ha dichiarato l’assessore alla scuola, Riccardo Buscemi – fanno parte di un lavoro costante di presidio del territorio. Essere presenti nelle scuole, insieme agli uffici, ci permette di renderci conto direttamente delle situazioni da migliorare e di intervenire in modo puntuale. È importante che le segnalazioni arrivino sempre all’ufficio dell’edilizia scolastica, utilizzando i canali stabiliti per consentire l’intervento rapido, soprattutto per quelle manutenzioni che possono essere risolte in tempi brevi. Continuerò questo percorso anche negli altri istituti cittadini”.

