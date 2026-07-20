Tennis. Primi verdetti ai campionati italiani di seconda categoria al Tc Cagliari

Written by Redazione• 8:21 am• Pisa, Sport

In dieci approdano al tabellone principale: da lunedì 20 luglio entrano in scena i big del torneo

PISA – Cinque sardi, Samuele Porcu (Tc Cagliari), Mattia Secci, Riccardo Ciulli (entrambi del Quattro mori), Daniel Frasconi (Tc Terranova) e Christian Musselli (Tc Luogosanto). Più due emiliani, Leonardo Tombolini (Circolo del Castellazzo) e Massimo Ruspaggiari (Albinea), un veneto, Paolo Boscarini (Tennis Villafranca), un toscano, Lorenzo D’Intini (Play pisana) e un pugliese, Paolo Vito Domenico Laviola (Play Tennis “Claudio Cosimo” Lecce). Sono i dieci qualificati al tabellone principale dei campionati italiani di tennis di seconda categoria in corso di svolgimento sui campi del Tc Cagliari.

È il primo verdetto del torneo. Lunedì 20 luglio si comincia con il main draw. L’obiettivo per tutti è la finale di sabato che assegnerà gli scudetti del singolare. Ma da domani si parte anche con il doppio per un altro tricolore da conquistare. Nella giornata decisiva per le qualificazioni, Olbia batte Alghero: Frasconi ha vinto il derby del nord Sardegna con Tommaso Nurra. Secco successo di Secci (6-4, 6-1) con l’emiliano Edoardo Bardelli. Anche a Ciulli sono bastati due set (6-1, 6-2) per battere Paolo Emilio Cossu Floris. Facile successo del padrone di casa Samuele Porcu: 6-1, 6-3 contro Riccardo Manca. Fuori invece sul campo 14 l’altro Tc Cagliari Diego Pinna contro il solidissimo Ruspaggiari: l’emiliano che sabato aveva eliminato un altro sardo, Davide Vargiu, ha vinto in due set, 6-4, 6-1.

Avanti anche Musselli, sempre in due set (doppio 6-2) contro il romano Giovanni Flumini. Equilibrato il match tra il toscano D’Intini con l’emiliano Sebastiano Tombolini: l’atleta della Play pisana ha guadagnato il tabellone principale con due tie break. Sebastiano sconfitto, ci ha pensato il fratello Leonardo a far sorridere la famiglia Tombolini: vittoria in due set (6-2, 6-4) sul romano Carlo Ciampa. Eroi della giornata Nicola Montani e Paolo Vito Domenico Laviola: hanno combattuto sul Centrale sotto il sole tre ore e trentasette minuti. Laviola ha vinto il primo set 6-4, poi Montani ha pareggiato i conti nel secondo, 7-5. E il match sarebbe stato ancora più lungo se, stremato, Montani non avesse ceduto anche fisicamente: Laviola ha vinto il set decisivo 6-0.

Risultati

Tombolini L. b. Ciampa 6-2, 6-4

Secci b. Bardelli 6-4, 6-1

Ciulli b. Cossu Floris 6-1, 6-2

Frasconi b. Nurra 6-3, 6-1

Porcu S. b. Manca 6-1, 6-3

Boscarini b. Pilia 6-4, 6-3

Ruspaggiari b. Pinna 6-4, 6-1

Musselli b. Flumini 6-2, 6-2

Laviola b. Montani 6-4, 5-7-6-0

D’Intini b. Tombolini S. 7-6, 7-6

Last modified: Luglio 20, 2026