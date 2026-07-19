Il nuovo Pisa di Bianco convince al debutto: 6-1 al Pavia

Written by Redazione• 10:55 pm• Pisa SC

Leone lascia subito il segno, Marras mostra personalità



PISA – A Morgex arriva una vittoria larga nella prima amichevole stagionale. Tra i protagonisti spiccano i nuovi acquisti Giuseppe Leone e Tommaso Marras, mentre il tecnico inizia a raccogliere le prime risposte dal gruppo. L’unica nota negativa è l’infortunio di Lusuardi.



di Sandro Cacciamano

Buona la prima. Il nuovo Pisa di Paolo Bianco inaugura il proprio precampionato con una convincente vittoria per 6-1 sul Pavia nella prima amichevole disputata al Centro Sportivo di Morgex. Un test che, come sempre accade in questa fase della stagione, vale soprattutto per le indicazioni tecniche e tattiche più che per il risultato, ma che ha comunque evidenziato una squadra già propositiva e con buoni margini di crescita. Dopo una settimana di intenso lavoro in Valle d’Aosta, il Pisa ha affrontato una formazione organizzata che, a sorpresa, è riuscita anche a portarsi in vantaggio nel primo tempo con Carbonara. La reazione dei nerazzurri, però, è stata immediata e convincente: la squadra ha preso in mano il controllo della gara fino a chiudere con un netto 6-1, grazie alle reti di Durmush, Leris, Conti, Giuseppe Leone, Matteo Tramoni e Piccinini.

Il tabellino del match. Pisa – Pavia 6-1

PISA. Loria (46′ Vukovic), Sapola (24′ Calabresi, 73′ Angori), Angori (24′ Mbambi, 46′ Piccinini), Højholt (46′ Leone), Caracciolo (46′ Canestrelli), Bozhinov (46′ Lusuardi, 59′ Primasso), Conti (24′ Durmush, 46′ Stojilkovic), Loyola (46′ Vural), Meister (46′ Tramoni), Stojilkovic (24′ Leris, 73′ Conti), Bettazzi (24′ Frosali, 46′ Marras). Allenatore Bianco.

PAVIA. Cincilla (62′ Dieni), Ghiringhelli (46′ Bernini), Curulla (73′ Carbonara), Nucera (46′ Taccone), Carbonara (46′ Raso), Kean (46′ Lecchi), Premoli (46′ Micheri), Noto (46′ Tsaran), Maglione (62′ Colombo), Odalo (46′ Cavallotti), Rosa (62′ Burlacu). A disposizione. Speziale, Scaiano. Allenatore Granoche.

Arbitro. Federico Guacchione di Collegno. Assistenti. Sperati-Giraudo

Reti. 20′ Carbonara, 35′ Durmush, 61′ Leris, 76′ Conti, 85′ Leone, 87′ Tramoni, 90′ Piccinini.



Leone, un debutto che fa sorridere Bianco. Tra le note più positive della giornata c’è senza dubbio Giuseppe Leone. Il centrocampista, arrivato in questa sessione di mercato, ha confermato le qualità che avevano convinto la dirigenza nerazzurra a puntare su di lui. Oltre alla rete personale, Leone ha dimostrato personalità nella gestione del pallone, buona visione di gioco e capacità di inserirsi senza palla. Sempre disponibile a ricevere il passaggio, ha dato equilibrio alla manovra alternando giocate semplici a verticalizzazioni interessanti. Il suo gol rappresenta certamente un bel biglietto da visita, ma ciò che ha colpito maggiormente è stata la naturalezza con cui si è inserito nei meccanismi della squadra, segnale di un giocatore già perfettamente coinvolto nel progetto tecnico di Paolo Bianco.

Marras convince per qualità e atteggiamento. Se Leone ha trovato anche la gioia personale, Tommaso Marras ha offerto una prestazione che lascia ben sperare. L’esterno ha mostrato grande disponibilità al sacrificio, intensità nelle due fasi e una buona qualità tecnica negli ultimi trenta metri. Sempre pronto ad attaccare gli spazi e a dialogare con i compagni, Marras ha fatto intravedere caratteristiche che potrebbero rivelarsi preziose nel corso della stagione. Più che la giocata spettacolare, è piaciuta la continuità con cui ha interpretato la gara, dimostrando personalità e voglia di mettersi immediatamente a disposizione del gruppo.

Bianco ruota tutta la rosa. Come previsto, Paolo Bianco ha sfruttato la gara per distribuire il minutaggio su gran parte della rosa, effettuando numerosi cambi e provando diverse soluzioni tattiche. L’obiettivo principale non era il risultato ma osservare i progressi della squadra dopo i primi giorni di ritiro. Sotto questo aspetto le indicazioni sono state incoraggianti: buona intensità, discreta organizzazione e una crescente applicazione dei principi di gioco richiesti dal nuovo tecnico.

Tramoni già decisivo. Tra i protagonisti anche Matteo Tramoni, autore di una delle sei reti nerazzurre. L’attaccante ha confermato ancora una volta di essere uno degli elementi di maggiore qualità della

rosa, capace di creare superiorità numerica e accendere la manovra offensiva con le sue accelerazioni.

L’unica nota stonata: Lusuardi L’unica vera preoccupazione della giornata riguarda Lusuardi, costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo un colpo al ginocchio rimediato nel secondo tempo.Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico, ma l’auspicio è che possa trattarsi soltanto di una contusione senza particolari conseguenze.

Il lavoro continua. La vittoria contro il Pavia rappresenta soltanto il primo passo del percorso estivo. Paolo Bianco continuerà a sfruttare le prossime amichevoli per aumentare il minutaggio, consolidare gli automatismi e verificare la crescita della condizione atletica. Il ritiro di Morgex sta offrendo al tecnico un ambiente ideale per lavorare con serenità e iniziare a plasmare il nuovo Pisa che affronterà il campionato di Serie B.

Il punto. Il risultato conta relativamente, ma alcune indicazioni meritano attenzione. Giuseppe Leone ha mostrato subito qualità e personalità, caratteristiche che potrebbero renderlo uno dei punti di riferimento del nuovo centrocampo nerazzurro. Anche Tommaso Marras ha dato segnali molto positivi, confermando di possedere intensità e duttilità, qualità particolarmente apprezzate da Paolo Bianco. Naturalmente serviranno test più impegnativi per valutare il reale valore della squadra, ma il primo impatto è incoraggiante. Il Pisa ha dimostrato voglia di giocare, intensità e disponibilità al sacrificio, aspetti che rappresentano le fondamenta del calcio richiesto dal nuovo allenatore. La strada è ancora lunga, ma da Morgex arrivano le prime risposte positive e, soprattutto, la sensazione che il gruppo stia già assimilando le idee del proprio tecnico.

Fonte Foto www.pisasportingclub.com

Last modified: Luglio 19, 2026