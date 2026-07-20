Suzanne Vega protagonista al Giardino Scotto di Pisa

Written by Redazione• 11:19 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Voce iconica, chitarra acustica, versi intimi e personali, diventati un inno per più di una generazione: da Tom’s Diner a Luka, da Marlene On The Wall ai brani dell’ultimo lavoro Flying with Angels, Suzanne Vega è pronta a portare la sua musica sul palco del Giardino Scotto, sabato 25 luglio alle 21.30.

Un grande evento, organizzato da Pisa Jazz e Caracol Pisa, con una delle voci più autorevoli della canzone d’autore internazionale. Considerata tra le più importanti cantautrici della sua generazione, Suzanne Vega è una delle figure chiave del Folk Revival degli anni Ottanta, grazie a cui si impose, con la forza dei suoi testi sussurrati e della sua chitarra acustica, in un’industria dominata dal Synth-Pop e della New Wave, rifiutandone anche l’estetica.

Partendo dai club del Greenwich Village, Vega ha ridefinito il folk contemporaneo, costruendo una carriera quarantennale. Pur radicata nella tradizione del folk, la cantautrice americana ha costruito un percorso artistico fondato sulla ricerca, sull’essenzialità della scrittura e sulla qualità dell’interpretazione.

Ad accompagnarla sul palco, in un concerto intimo e raffinato, ci saranno due collaboratori di lunga data: il chitarrista Gerry Leonard, noto anche per il suo lavoro con David Bowie, e la violoncellista Stephanie Winters, che aggiungeranno intimità e raffinatezza al concerto.

Inizio concerto ore 21.30 (apertura cancelli ore 20.30). Biglietti in vendita su Ticketone. (https://www.ticketone.it/event/pisa-jazz-rebirth-2026-giardino-scotto-21527403/) Informazioni sul sito www.pisajazz.it.

Dopo il concerto di Suzanne Vega, la musica proseguirà al Giardino Scotto mercoledì 29 luglio con Al Di Meola, protagonista dell’ultimo appuntamento di Pisa Jazz Rebirth 2026.

Last modified: Luglio 20, 2026