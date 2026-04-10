TecnOrienta 2026. A Pisa torna l’evento che unisce scuola e lavoro: attesi 500 studenti alla Leopolda

Written by Redazione• 1:01 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA –Presentata nella mattinata di venerdì 10 aprile, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, la quarta edizione di TecnOrienta, l’iniziativa dedicata all’orientamento tra formazione e lavoro rivolta agli studenti degli istituti superiori e ai giovani del territorio.

L’evento, organizzato dagli istituti I.I.S. Da Vinci-Fascetti e I.I.S. Galilei-Pacinotti, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Pisa e il supporto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, si terrà giovedì 16 aprile alla Stazione Leopolda, dalle 9 alle 14, con ingresso libero.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, l’assessora alle politiche giovanili Frida Scarpa, i dirigenti scolastici Federico Betti e Gabriella Giuliani, insieme al professor Fabio Vasarelli.

«TecnOrienta rappresenta un’importante occasione di incontro tra scuola e mondo del lavoro – ha dichiarato Scarpa – e offre ai giovani strumenti concreti per orientarsi nelle scelte future». L’iniziativa si inserisce anche nel progetto comunale Giovani Plus, che sarà presente con uno stand dedicato.

Durante la mattinata sono attesi circa 500 studenti delle classi quarte e quinte, che potranno incontrare aziende, agenzie per il lavoro, ITS e associazioni di categoria, entrando in contatto diretto con il tessuto produttivo locale e approfondendo le opportunità professionali e formative disponibili.

«L’orientamento è un tema centrale della nostra didattica – ha sottolineato Vasarelli – e quest’anno abbiamo ampliato la partecipazione coinvolgendo anche licei, istituti professionali e scuole fuori provincia. Il nostro obiettivo resta quello di connettere futuro, impresa e territorio».

TecnOrienta si conferma così un appuntamento sempre più strutturato per favorire il dialogo tra formazione e lavoro, contribuendo a creare opportunità concrete per i giovani e sostenere lo sviluppo del territorio pisano.

Last modified: Aprile 10, 2026