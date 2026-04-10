Roma – Pisa, presentazione del match e probabili formazioni

Written by Redazione• 12:58 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa

PISA – Ad inaugurare la trentaduesima giornata di serie A sarà la sfida dell’Olimpico tra Roma e Pisa (fischio d’inizio alle ore 20.45). I nerazzurri scenderanno in campo con il lutto al braccio per la scomparsa di Mircea Lucescu, che guidò i nerazzurri nella stagione 90-91 proprio in serie A. La Roma è chiamata invece a riscattarsi dopo la cinquina rimediata a San Siro contro l’Inter nel giorno di Pasqua.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Il tecnico Hiljemark, che alla vigilia non ha tenuto l’abituale conferenza stampa dovrà rinunciare agli infortunati Marin e Denoon. Fuori per scelta tecnica Lorran e Iling-Junior. Tra i convocati invece torna Vural. Davanti a Semper la difesa dovrebbe essere quella che ha iniziato contro il Torino: ossia Calabresi, capitan Caracciolo e Canestrelli. A destra ballottaggio Leris-Tourè. In mezzo ballottaggio Hojholt-Loyola e Tramoni-Akinsanmiro. In attacco al fianco di Moreo ci sarà il rientro dopo la squalifica di Rafiu Durosinmi.

QUI ROMA. Per quanto riguarda i giallorossi assente Mancini al suo posto in difesa toccherà a Ghilardi che sarà affiancato a Ndicka ed Hermoso nella linea “a tre” davanti a Svilar. A centrocampo Gasperini sarà orfano di Konè e Wesley e dunque saranno Pisilli e Rensch a completare la linea in mezzo al campo formato da Cristante sulla mediana con Celik a destra. . In attacco Pellegrini e Soulè saranno i prescelti in appoggio a Malen unica punta.

ROMA – PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 87 Ghilardi, 5 Ndicka, 22 Hermoso; 19 Celik, 4 Cristante, 61 Pisilli, 2 Rensch; 18 Soulè, 7 Pellegrini; 14 Malen. A disp. 95 Gollini, 70 De Marzi, 12 Tsimikas, 3 Angelino, 24 Ziolkoski, 74 Seck, 76 Mirra, 8 El Aynaoui, 92 El Shaarawy, 78 Vaz, 20 Venturino, 97 Zaragoza. All. Giampiero Gasperini

PISA (3-5-2): 1 Semper; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 7 Leris, 20 Aebischer, 8 Hojholt, 14 Akinsanmiro, 3 Angori; 32 Moreo, 17 Durosinmi. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 2 Bozhinov, 26 Coppola, 39 Albiol, 11 Cuadrado, 15 Tourè, 21 Vural, 35 Loyola, 36 Piccinini, 9 Meister, 10 Tramoni, 23 Stengs, 81 Stojilkovic. All. Oscar Hiljemark

ARBITRO: Feliciani. Assistenti: Bindoni-Tegoni. Quarto uomo: Mariani. VAR Giua AVAR Di Paolo.

Last modified: Aprile 10, 2026