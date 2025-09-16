Sciopero nella Pubblica Amministrazione: garantiti i servizi minimi essenziali

PISA – È stato proclamato uno sciopero per lunedì 22 settembre 2025 dai sindacati Usb, Cub, Sgb e Adl Varese, rivolto ai dipendenti di comparto e alla dirigenza della Pubblica Amministrazione.
L’Azienda si scusa anticipatamente con gli utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori, ecc.) e amministrativi (prenotazioni, accettazioni, ecc.), compresi quelli affidati a ditte esterne, sia a livello territoriale che ospedaliero.
Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali del settore sanitario. Per le attività legate all’assistenza diretta ai pazienti, saranno prioritarie le emergenze e la cura dei malati più gravi e non dimissibili.
I servizi minimi essenziali includono:
Altri servizi indispensabili.
Pronto Soccorso e servizi afferenti per problematiche non differibili, comprensivi del personale tecnico per la preparazione dei pasti e altri servizi di base;
Servizi di assistenza domiciliare;
Attività urgenti di prevenzione (alimentazione, bevande, ecc.);
Vigilanza veterinaria;
Attività di protezione civile;
Gestione di centrali termoidrauliche e impianti tecnologici;Last modified: Settembre 16, 2025