Tariffa puntuale per la raccolta dei rifiuti: mercoledì assemblea pubblica a Ghezzano

Intanto prosegue la consegna dei sacchi grigi che da inizio maggio saranno utilizzati per la raccolta dei rifiuti non riciclabili. Dove sono i punti di raccolta fissi e quello mobile.

SAN GIULIANO TERME – Proseguono le assemblee pubbliche nelle frazioni promosse dall’amministrazione comunale per spiegare che cosa cambierà dall’inizio del 2027, quando sarà effettivo il passaggio alla tariffa puntuale per quanto riguarda i rifiuti indifferenziati, ma anche le novità della sperimentazione che partirà dall’inizio maggio, che non avranno alcun impatto sulla tariffa Tari ma sono necessarie per testare, ed eventualmente modificare, il modello di raccolta ipotizzato da Comune e Geofor.

Dopo quelle già effettuate nel capoluogo e a Arena Metato, mercoledì 11 marzo, ore 21), l’assessore comunale all’ambiente Filippo Pancrazzi e il direttore di Geofor Paolo Vannozzi, insieme ai dirigenti e funzionali dell’amministrazione sangiulianese e del soggetto gestore della raccolta dei rifiuti, saranno a Ghezzano, al Circolo Arci Globo Verde (via provinciale Calcesana 12). Lunedì 16, invece, sarà la volta di San Martino Ulmiano (ore 21, Circolo Arci di via Garcia Lorca,1) e mercoledì 18 di Molina di Quosa (ore 21, campino di via don Sturzo).

Intanto prosegue la consegna dei “sacchi grigi”, quelli su cui è stampato il tag Rfid abbinato al nucleo familiare e che, dall’inizio di maggio, dovranno essere utilizzati per l’indifferenziato. Tre gli sportelli fissi dove i cittadini, previo appuntamento (tel. 800959095, tasto 1), dal lunedì 9 marzo a giovedì 30 aprile potranno ritirare i sacchi grigi:

nella frazione capoluogo di San Giuliano Terme, allo sportello Geste di via Niccolini, 40;

a La Fontina, in Largo Teresa Benedettini, 5

a Pontasserchio, in via Che Guevara 119.

I tre sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 13.



Prevista, però, anche una postazione mobile di Geofor che si sposterà fra le diverse frazioni del territorio comunale. Nel dettaglio sarà:

ad Arena Metato (Piazza Berlinguer) ogni lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 (eccezion fatta per il lunedì di Pasquetta del 6 aprile) e sabato 28 marzo dalle 8 alle 13;

a Madonna dell’Acqua (area a verde di via Ada Negri) ogni venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19;

a Molina di Quosa (parcheggio di via Barbuti) ogni martedì del mese di marzo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

a Rigoli (parcheggio via De Gasperi) ogni martedì di aprile dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 e sabato 4 dalle 8 alle 13

ad Asciano (Piazza Pifferi) ogni mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 e sabato 11 aprile dalle 8 alle 13

a Mezzana (parcheggio di via Calcesana di fianco all’edicola) ogni giovedì di marzo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 e sabato 21 dalle 8 alle 13.

a Campo (parcheggio di via Toniolo di fronte alla farmacia) ogni giovedì di aprile dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 e sabato 18 dalle 8 alle 13.

