Palazzo Blu, al via il ciclo di incontri sulla biofiction tra storia e narrativa

PISA- Palazzo Blu presenta l’edizione 2026 del ciclo di incontri dedicato alla letteratura, curato da Maria Cristina Cabani e Alberto Casadei, docenti di Letteratura Italiana dell’Università di Pisa. Il tema scelto quest’anno è la biofiction, un genere sempre più diffuso che intreccia racconto romanzesco e vite realmente esistite.
Protagonisti degli incontri saranno personaggi celebri del passato – dall’imperatore Adriano alla pittrice Artemisia Gentileschi, da Leonardo da Vinci fino al mito contemporaneo di Marilyn Monroe – attraverso i quali la narrazione ricostruisce destini individuali e allo stesso tempo dialoga con il presente, mescolando memoria, immaginazione e identità.
Il programma degli incontri
- 15 marzo 2026, ore 11
Il ritratto che parla: alle origini della biofiction femminile
Incontro sul romanzo Artemisia (1947) di Anna Banti
Relatrice: Daniela Brogi, Università per Stranieri di Siena.
- 29 marzo 2026, ore 11
Memorie di Adriano: il ritratto di un uomo nuovo
Incontro sul romanzo Memorie di Adriano (1951) di Marguerite Yourcenar
Relatrice: Maria Antonietta Sanna, Università di Pisa.
- 19 aprile 2026, ore 11
Riscrivere l’icona: Marilyn nella narrativa contemporanea
Incontro sul romanzo Blonde di Joyce Carol Oates
Relatore: Paolo Bugliani, Università di Pisa.
- 3 maggio 2026, ore 11
Il romanzo di Caterina, la madre di Leonardo
Incontro sul libro Il sorriso di Caterina (2023) di Carlo Vecce
Relatore: Carlo Vecce, accademico dei Lincei e docente all’Università di Napoli “L’Orientale”.
Gli incontri si svolgeranno nell’auditorium di Palazzo Blu con inizio alle ore 11, a ingresso libero con prenotazione su Eventbrite.
Per informazioni: palazzoblu.it.Last modified: Marzo 10, 2026