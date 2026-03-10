Palazzo Blu, al via il ciclo di incontri sulla biofiction tra storia e narrativa

Written by Redazione• 1:36 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Palazzo Blu presenta l’edizione 2026 del ciclo di incontri dedicato alla letteratura, curato da Maria Cristina Cabani e Alberto Casadei, docenti di Letteratura Italiana dell’Università di Pisa. Il tema scelto quest’anno è la biofiction, un genere sempre più diffuso che intreccia racconto romanzesco e vite realmente esistite.

Protagonisti degli incontri saranno personaggi celebri del passato – dall’imperatore Adriano alla pittrice Artemisia Gentileschi, da Leonardo da Vinci fino al mito contemporaneo di Marilyn Monroe – attraverso i quali la narrazione ricostruisce destini individuali e allo stesso tempo dialoga con il presente, mescolando memoria, immaginazione e identità.

Il programma degli incontri

15 marzo 2026, ore 11

Il ritratto che parla: alle origini della biofiction femminile

Incontro sul romanzo Artemisia (1947) di Anna Banti

Relatrice: Daniela Brogi , Università per Stranieri di Siena.

Memorie di Adriano: il ritratto di un uomo nuovo

Incontro sul romanzo Memorie di Adriano (1951) di Marguerite Yourcenar

Relatrice: Maria Antonietta Sanna , Università di Pisa.

Riscrivere l’icona: Marilyn nella narrativa contemporanea

Incontro sul romanzo Blonde di Joyce Carol Oates

Relatore: Paolo Bugliani , Università di Pisa.

Il romanzo di Caterina, la madre di Leonardo

Incontro sul libro Il sorriso di Caterina (2023) di Carlo Vecce

Relatore: Carlo Vecce, accademico dei Lincei e docente all’Università di Napoli “L’Orientale”.

Gli incontri si svolgeranno nell’auditorium di Palazzo Blu con inizio alle ore 11, a ingresso libero con prenotazione su Eventbrite.

Per informazioni: palazzoblu.it.

