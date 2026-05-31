Written by Maggio 31, 2026 8:04 am Pisa SC

Tanti auguri a Simone Scuffet

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PISA – Compleanno in casa nerazzurra per Simone Scuffet, portiere di origine friulana, giunto all’ombra della Torre Pendente proveniente dal Napoli via Cagliari, compie 30 anni essendo nato ad Udine il 31 maggio 1996

         di Maurizio Ficeli 

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra, formula a Simone i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa

Last modified: Maggio 25, 2026
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