Tanti auguri a Simone Scuffet

Written by Redazione• 8:04 am• Pisa SC

PISA – Compleanno in casa nerazzurra per Simone Scuffet, portiere di origine friulana, giunto all’ombra della Torre Pendente proveniente dal Napoli via Cagliari, compie 30 anni essendo nato ad Udine il 31 maggio 1996

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra, formula a Simone i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa

Last modified: Maggio 25, 2026