“Nel silenzio di un canto”, Pontedera accoglie una residenza artistica internazionale aperta alla città

Written by Redazione• 12:02 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Pontedera accoglie una residenza artistica internazionale aperta alla cittadinanza. Da lunedì 8 giugno prende avvio agli Ex Lavatoi del Villaggio Piaggio Nel silenzio di un canto / Dwelling in a Silent Song, progetto promosso dall’Accademia dell’Incompiuto con il sostegno del Comune di Pontedera e dell’Unione Europea, nell’ambito del programma Creative Europe.

Dall’8 giugno al 4 luglio 2026 la città ospiterà circa 25 artisti provenienti da 14 paesi e territori europei ed extraeuropei, con presenze da Italia, Francia, Russia, Colombia, Perù, Norvegia, Zimbabwe, Singapore, Grecia, Polonia, India, Sudafrica, Taiwan, Iran e Galles. Ogni settimana arriveranno nuovi partecipanti, che si uniranno al lavoro già avviato agli Ex Lavatoi.

Il progetto nasce come residenza artistica internazionale, ma anche come occasione di incontro con la città. Una parte centrale del percorso sarà infatti dedicata alla partecipazione degli abitanti di Pontedera, che potranno prendere parte gratuitamente alle attività, anche senza alcuna esperienza artistica o musicale precedente.

Con Nel silenzio di un canto / Dwelling in a Silent Song, Pontedera rinnova una parte importante della propria storia culturale e teatrale internazionale, fatta di ricerca artistica, incontri tra artisti provenienti da paesi diversi e relazione viva con la comunità locale. La residenza riprende questa vocazione in una forma gratuita, aperta e accessibile.

L’obiettivo è creare uno spazio di incontro e di riposo creativo: un tempo in cui sostare, ascoltare, cantare, respirare insieme e condividere gesti semplici. Il riposo non viene inteso come sospensione o isolamento, ma come possibilità di rigenerare la relazione con sé, con gli altri e con il luogo che si abita.

Durante le settimane di lavoro, canto, poesia, ascolto e azione silenziosa saranno la base per coltivare insieme un modo di stare al mondo, di prendersi cura di un luogo, di un incontro e di un processo artistico.

La residenza sarà aperta alla cittadinanza dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 14, agli Ex Lavatoi del Villaggio Piaggio. Chiunque potrà partecipare gratuitamente e senza bisogno di iscrizione. La partecipazione sarà libera anche nei tempi: si potrà arrivare quando si vuole, fermarsi per poco o per tutta la mattina, uscire e tornare.

Sono inoltre previsti due laboratori settimanali dedicati in modo particolare alla popolazione locale: il mercoledì, dalle 17.30 alle 19.30, e il sabato, dalle 16 alle 19.30, sempre agli Ex Lavatoi del Villaggio Piaggio. Anche questi incontri saranno gratuiti, aperti e senza iscrizione.

Accanto al lavoro quotidiano della residenza, sono previsti diversi momenti pubblici. Il primo sarà martedì 17 giugno, alle ore 17.30, agli Ex Lavatoi del Villaggio Piaggio, con una merenda con canti e storie per bambini, bambine, famiglie e abitanti del quartiere. Un incontro semplice e conviviale, pensato soprattutto per i più piccoli, ma aperto a tutta la cittadinanza.

Giovedì 26 giugno, alle ore 21, in piazza Vittime dei Lager Nazisti, si terrà invece una serata di canto nell’ambito di Fermata Pontedera, manifestazione organizzata dal Comune di Pontedera. L’incontro sarà un momento aperto alla cittadinanza, in cui il canto diventerà occasione di ascolto, presenza e relazione.

Il percorso si concluderà giovedì 3 luglio con la Veglia estiva, in programma a Villa Crastan dalle ore 19 alle 24, a ingresso libero. La Veglia sarà uno spazio aperto e condiviso, nel quale sarà possibile entrare e uscire liberamente, arrivare all’inizio o più tardi, fermarsi per poco o restare a lungo.

Durante la serata si potrà fare uno spuntino, ascoltare, incontrare gli artisti, condividere canti, parole, silenzi, azioni e frammenti del lavoro nato durante la residenza. Non sarà necessario assistere dall’inizio alla fine: la Veglia sarà piuttosto un luogo da abitare, una sera d’estate in cui stare insieme e partecipare secondo il proprio desiderio.

Tutte le attività aperte alla cittadinanza sono gratuite.

Nel silenzio di un canto / Dwelling in a Silent Song si inserisce nel lavoro dell’Accademia dell’Incompiuto a Pontedera, un percorso che intreccia creazione teatrale, pratiche comunitarie, formazione, canto, poesia e attenzione ai luoghi e alle persone che li abitano.

Per informazioni: info@accademiadellincompiuto.net.

Last modified: Giugno 5, 2026