“Mosaico Pisa”, domenica 7 giugno il walking cinema sui Lungarni con le immagini storiche dell’Arno

Written by Redazione• 11:31 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Un viaggio emozionante nella Pisa del recente passato. Proseguono gli appuntamenti con Mosaico Pisa, il progetto di Acquario della Memoria che ha raccolto e digitalizzato 30mila metri di pellicola di filmini amatoriali, trasformandoli in un racconto collettivo inedito della città.

Dopo il tutto esaurito registrato al Cinema Arsenale, domenica 7 giugno arriva Arno Story Film Remix, tour itinerante di walking cinema alla scoperta di immagini e storie legate al fiume. L’appuntamento è inserito nei giorni del Giugno Pisano e permetterà di rivivere, attraverso filmati d’epoca, momenti simbolici della storia cittadina.

Durante il percorso saranno proiettate immagini delle regate di San Ranieri e delle Quattro Repubbliche Marinare, riprese tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta, della gara di nuoto in Arno filmata da Mario Benvenuti e del Gioco del Ponte. Non mancheranno anche vicende legate alla guerra, ai navicellai, al crollo del Ponte Solferino e all’alluvione del 1966.

La partenza è prevista alle ore 21.30 dal Museo di San Matteo. Le immagini e le storie del passato accompagneranno il pubblico lungo i Lungarni fino alla tappa finale alla Cittadella, dove le sonorizzazioni dal vivo di Davide Barbafiera accompagneranno ulteriori materiali d’archivio.

Tra questi, l’inaugurazione del ponte del 1957, le acrobazie del Vespa Club di fronte alla Torre Guelfa, l’eclissi totale di sole del 1961 e un breve estratto della preziosa bobina che mostra la Calcolatrice Elettronica Pisana in fase di costruzione nel 1960.

Il programma di Mosaico Pisa proseguirà domenica 21 giugno al Parco delle Concette con Non solo Pisa.

I biglietti sono acquistabili online sul sito www.acquariodellamemoria.it. Partner dell’iniziativa sono Fondazione Pisa, Università di Pisa, Comune di Pisa, 8mmezzo, Cineclub Arsenale e numerose realtà culturali del territorio.

Last modified: Giugno 5, 2026