Written by Maggio 31, 2026 8:32 am Pontedera, Attualità

Il programma delle celebrazioni del 2 giugno: Pontedera omaggia Giovanni Gronchi

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PONTEDERAMartedì 2 giugno le celebrazioni per l’80esimo anniversario della Repubblica. Il ritrovo delle autorità civili e militari, delle associazioni e dei cittadini è alle ore 21, in piazza Garibaldi, dove sarà deposta una corona di alloro al monumento ai Caduti. Da lì partirà un corteo, diretto verso piazza Cavour. 

Alle 21,30, nell’atrio del Palazzo Comunale, l’inaugurazione dell’allestimento permanente che omaggia il presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, con gli interventi dell’assessore alla cultura e del presidente del centro Gronchi.

Alle 21,45, in piazza Cavour, l’intervento del sindaco di Pontedera Matteo Franconi precederà il concerto dell’orchestra di fiati della Filarmonica “Volere è potere” con la direzione del maestro Stefano Gatti e la conduzione della serata a cura di Veronica Tonelli. Nel corso del concerto gli studenti che hanno visitato i campi di sterminio racconteranno la loro esperienza.

Last modified: Maggio 31, 2026
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