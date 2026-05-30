Successo per il secondo gazebo informativo del Comitato Futuro Nazionale Pontedera in Piazza Cavour

Written by Redazione• 9:37 pm• Pontedera, Attualità, Politica

Si è svolto in Piazza Cavour il secondo gazebo informativo organizzato dal Comitato Futuro Nazionale Pontedera, un’iniziativa dedicata all’ascolto dei cittadini e al confronto sui temi della sicurezza, della tutela del territorio e delle prospettive future della comunità locale.

Nel corso della giornata è proseguita l’attività di tesseramento al movimento e la raccolta firme a sostegno del Decreto Sicurezza, riscontrando una partecipazione significativa e un diffuso interesse da parte dei cittadini che hanno scelto di fermarsi per dialogare con i rappresentanti del comitato.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto diretto con la popolazione, confermando l’attenzione verso le tematiche proposte e la volontà di molti cittadini di contribuire attivamente al dibattito pubblico.

Il Comitato Futuro Nazionale Pontedera ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e ribadisce il proprio impegno a mantenere una presenza costante sul territorio, promuovendo momenti di incontro, ascolto e partecipazione.

Last modified: Maggio 31, 2026