Written by Giugno 5, 2026 12:09 pm Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

“Call Me Miles”, Pisa Jazz Rebirth e Liceo Carducci omaggiano Miles Davis

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PISA- Pisa Jazz Rebirth e il Liceo Musicale Carducci dedicano una serata speciale a Miles Davis, uno dei musicisti più celebri e innovativi del Novecento, nell’anno del centenario della sua nascita. L’appuntamento è in programma domenica 7 giugno, alle ore 18.30, alla Cavea del Centro SMS, sul viale delle Piagge a Pisa, con ingresso gratuito.

Call Me Miles sarà un viaggio musicale attraverso epoche, stili e linguaggi diversi, nato dal percorso formativo sviluppato dagli studenti nel corso dell’anno scolastico. Il progetto si inserisce nella collaborazione ormai consolidata tra Pisa Jazz Rebirth e il Liceo Musicale Carducci, da anni impegnati nella valorizzazione dei giovani talenti e nella diffusione della cultura jazz.

La direzione musicale e gli arrangiamenti sono affidati ad Andrea Pellegrini, docente al Conservatorio Mascagni di Livorno. Ospite speciale della serata sarà Andrea Tofanelli, tra i più importanti trombettisti italiani della scena internazionale.

Nel corso dell’appuntamento l’ensemble jazz del Liceo Carducci, diretto dai docenti Benedetta Virdis e Matteo Prandini, proporrà alcuni dei brani più rappresentativi della storia del jazz, riletti in chiave orchestrale e appositamente arrangiati per l’ensemble.

Filo conduttore della serata sarà l’eredità musicale di Miles Davis, figura fondamentale della cultura afroamericana e della storia del jazz. Artista capace di attraversare e rivoluzionare linguaggi, estetiche e forme compositive, Davis ha contribuito in modo decisivo alla nascita di nuove stagioni musicali, ampliando i confini del genere e influenzando profondamente la musica contemporanea.

L’appuntamento inaugura il percorso di avvicinamento a Pisa Jazz Rebirth 2026, che proseguirà il 23 giugno nella Chiesa di Santa Caterina con Meditation on A Love Supreme, concerto dedicato a John Coltrane, e con gli eventi di Aspettando Pisa Jazz Rebirth a Palazzo Blu, in programma dal 18 al 28 giugno, prima del cartellone principale al Giardino Scotto nel mese di luglio.

Informazioni sul sito www.pisajazz.it.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Giugno 5, 2026
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