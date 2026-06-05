Scuola Sant’Anna, Marina Petri nominata Direttrice Generale

Written by Redazione• 12:06 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Il Consiglio di Amministrazione della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha conferito alla dottoressa Marina Petri l’incarico di Direttrice Generale per la durata di tre anni, rinnovabili, a partire dal 1° giugno 2026.

Per Marina Petri si tratta di un ritorno alla Scuola Sant’Anna, dove dal 2009 al 2014 è stata Allieva Ordinaria in Scienze Giuridiche. Dopo la laurea in Giurisprudenza, ha conseguito un Master in analisi economica del diritto europeo presso il College of Europe di Bruges e un Dottorato di ricerca in International Law and Economics all’Università Bocconi.

Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze professionali sia nel settore privato sia in quello pubblico, dove dal 2020 ricopre ruoli dirigenziali. Prima del nuovo incarico alla Scuola Sant’Anna, è stata Direttrice Provinciale dell’Agenzia delle Entrate e dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito della Struttura di Missione PNRR, con particolare riferimento al coordinamento delle attività relative al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal Piano.

“Ringrazio il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico per la fiducia che mi hanno dimostrato – dichiara Marina Petri –. Affronterò questo incarico con spirito di ascolto, senso delle istituzioni e determinazione nel perseguire gli obiettivi strategici della Scuola, mettendo a disposizione dell’intera comunità il mio entusiasmo e le mie competenze”.

“La nomina di Marina Petri a nuova Direttrice Generale rappresenta una scelta di grande valore per la Scuola Sant’Anna – afferma il rettore Nicola Vitiello –. Alla sua comprovata competenza professionale si aggiunge un legame profondo con la Scuola, della quale è stata Allieva Ordinaria”.

“A nome dell’intera comunità – conclude Vitiello – rivolgo alla dottoressa Petri i migliori auguri di buon lavoro e desidero ringraziare la dottoressa Alessia Macchia per il contributo offerto alla crescita della Scuola e il dottor Giovanni Viale per la professionalità con cui ha gestito la fase di transizione”.

Last modified: Giugno 5, 2026