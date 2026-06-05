Lovid e Wlady lanciano “Sotto Zero”, il singolo che porta l’estate ad alta quota

Written by Redazione• 9:29 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Courmayeur, Sestriere, après-ski, beach party e immaginario latino si incontrano in Sotto Zero, il nuovo singolo dei Lovid & Wlady. Il duo formato dai fratelli pisani Luca e Silvia Lotti unisce le forze con il producer multiplatino Wlady per una traccia che porta la canzone estiva fuori dalla spiaggia e la riscrive ad alta quota, tra neve, club, richiami tropicali e un ritornello pensato per restare in testa.

Da una parte il freddo scintillante della montagna, dall’altra il richiamo del mare, del caldo e dei beach party. Sotto Zero sceglie di non appartenere a una sola stagione, fondendo scenari opposti in una stessa notte: champagne ghiacciato e mojito frozen, funivia e jet ski, doposci e dancefloor.

Il brano gioca proprio su questo contrasto, trasformando la temperatura in una metafora leggera e immediata. Il ritornello racchiude il senso della canzone: “Sotto il sole o sotto zero basta che mi ami davvero”. Il paesaggio cambia, la stagione si ribalta, ma al centro resta il desiderio di ritrovarsi e vivere tutto senza dover scegliere.

A firmare il pezzo sono i Lovid, duo nato nel 2020 dall’unione artistica di Luca e Silvia Lotti, insieme a Wlady, dj, producer e autore che negli anni ha attraversato dance, pop, rap e mainstream, legando il proprio nome a produzioni di grande successo della musica italiana.

L’incontro tra i due mondi dà forma a una traccia dal respiro pop, dance e tropical house. Da un lato la vocazione solare dei Lovid, legata a un’idea di musica come evasione, movimento e reazione al pessimismo; dall’altro l’esperienza di Wlady, che costruisce un suono immediato, radiofonico e contemporaneo, pensato per valorizzare la spinta pop del brano senza raffreddarne l’energia da club.

Wlady porta nel progetto un percorso iniziato nei primi anni Novanta, passato dagli scratch con gli Articolo 31 a produzioni e collaborazioni entrate stabilmente nel repertorio pop e dance italiano. Il suo nome è legato, tra gli altri lavori, a Maria Salvador di J-Ax, brano certificato multiplatino, e a Disco Paradise di Articolo 31, Fedez e Annalisa.

I Lovid aggiungono invece una dimensione familiare, istintiva e festiva. Il progetto nasce durante la pandemia, quando Luca inizia a produrre basi sulle quali Silvia, pallavolista professionista fin dall’età di 17 anni, incide la voce. Da quell’incontro prende forma un percorso musicale orientato alla leggerezza, all’energia e alla voglia di trasformare esperienze vissute in brani luminosi e diretti.

Con Sotto Zero, Lovid & Wlady firmano una canzone che supera l’idea tradizionale di tormentone stagionale senza rinunciare all’immediatezza della hit estiva. Una traccia nata per muoversi tra club, radio e playlist, senza chiedere di scegliere tra costume o tuta da sci, mojito o champagne ghiacciato, beach party o après-ski.

Il risultato è una notte senza stagione, in cui tutto convive nello stesso beat e la temperatura la decide la musica.

Last modified: Giugno 5, 2026