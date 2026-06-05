“Pinocchio Reality Show”, al Cinema Teatro Olimpia lo spettacolo dei ragazzi di AtTieSse

Written by Redazione• 11:23 am• Vecchiano, Cultura, Eventi/Spettacolo

VECCHIANO- Una rivisitazione moderna, ironica e originale delle avventure di Pinocchio. Sabato 6 giugno, alle ore 21.15, al Cinema Teatro Olimpia di Vecchiano, andrà in scena Pinocchio Reality Show, spettacolo teatrale messo in scena dal laboratorio Giochiamo che io sono, con ragazze e ragazzi dai 7 ai 13 anni.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione AtTieSse in collaborazione con il Comune di Vecchiano. Lo spettacolo rientra in un anno particolarmente significativo: il bicentenario della nascita di Carlo Collodi e il trentesimo anniversario dell’associazione AtTieSse.

Per l’occasione viene riproposto Pinocchio Reality Show, testo scritto da Iacopo Bertoni e Stefano Nencini e rappresentato per la prima volta nel 2011, oggi in un nuovo riadattamento curato da Eleonora Di Prete e Sara Genovesi, formatrice e regista.

Le avventure di Pinocchio, al passo con i tempi, si trasformano nel format televisivo più “odiato” e allo stesso tempo più amato dai telespettatori: il reality show. Tutto prende avvio da una telefonata della Mangiafuoco s.r.l. a casa del povero Geppetto, dando vita a una girandola di situazioni, equivoci e personaggi che reinterpretano in chiave contemporanea il celebre racconto collodiano.

“Abbiamo creato il reality show perfetto, prendendo la vita di una persona vera e stravolgendola con eventi pazzeschi. Naturalmente l’idea è stata mia, il reality è mio e il merito anche”, dice Mangiafuoco. “A me non interessa la trama, per me basta apparire”, afferma Lucignolo. “Il più grande colpo della nostra vita”, commentano il Gatto e la Volpe. E ancora: “È un programma molto educativo”, sostiene la signorina Turchina, mentre il Grillo assicura: “Fortuna c’ero io”. Geppetto, più sconsolato, osserva: “M’hanno fatto chiude bottega… Maremma pialla!”. A chiudere il quadro è Pinocchio: “Boh… io un c’ho capito nulla!”.

Lo spettacolo propone così una rilettura vivace e divertente di un classico senza tempo, capace di parlare anche al presente attraverso il linguaggio del teatro, dell’ironia e della partecipazione dei più giovani.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. È consigliata la prenotazione scrivendo a attiesse.teatro@gmail.com, indicando nome, cognome, recapito telefonico e numero di posti da riservare.

Last modified: Giugno 5, 2026