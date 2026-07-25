Oltre 400 tifosi per assistere al test match con la Juve Next Gen sotto una pioggia battente

Written by Redazione• 6:24 pm• Pisa SC

PISA – Malgrado la retrocessione dalla serie A, molti tifosi nerazzurri non si sono affatto persi d’animo, affollando in questi giorni, alberghi e ristoranti della Valle d’Aosta per stare vicini al team guidato da Paolo Bianco.

di Maurizio Ficeli

Certo, non erano le presenze dello scorso anno, ma sugli spalti dello stadio di Morgex c’erano numeri importanti. Circa 400 persone presenti nella gara con la Juventus NG per vedere all’opera anche i nuovi acquisti Tommaso Marras e Giuseppe Leone, sotto una pioggia a tratti battente che non ha dato assolutamente tregua, tanto più con il fatto che il campo di Morgex è privo di un settore coperto.

Sugli spalti campeggiavano gli striscioni del Club Autonomo, del gruppo Pisani in Versilia e del gruppo San Romano. Soddisfazione per la prova della squadra e del neo acquisto Leone.

Un entusiasmo ed una fiducia, quella del popolo nerazzurro che ben sperare per il prossimo campionato di serie B. Del resto è una fede, quella nerazzurra, che non molla mai ed anche a Morgex se ne avuta una ulteriore prova.

Last modified: Luglio 26, 2026