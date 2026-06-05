Written by Giugno 5, 2026 4:48 pm Pisa, Casciana Terme Lari, Cronaca

Incendio al piano terra di un B&B

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RIPOLI – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 12.45 di venerdì 5 giugno in Via Ripoli, località Ripoli, nel Comune di Lari per un incendio ad una abitazione, in un locale posto al piano terra di un B&B si è sviluppato un incendio.

I fumi della combustione hanno invaso tutti gli altri locali dell’edificio. Il personale VVF ha estinto le fiamme e impedito che l’incendio si propagasse al resto della struttura turistica. Non si segnalano feriti e/o persone intossicate. Effettuata opera di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi. Sul posto anche VVUU di Casciana Terme Lari.

Last modified: Giugno 5, 2026
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