Incendio al piano terra di un B&B

Written by Redazione• 4:48 pm• Pisa, Casciana Terme Lari, Cronaca

RIPOLI – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 12.45 di venerdì 5 giugno in Via Ripoli, località Ripoli, nel Comune di Lari per un incendio ad una abitazione, in un locale posto al piano terra di un B&B si è sviluppato un incendio.

I fumi della combustione hanno invaso tutti gli altri locali dell’edificio. Il personale VVF ha estinto le fiamme e impedito che l’incendio si propagasse al resto della struttura turistica. Non si segnalano feriti e/o persone intossicate. Effettuata opera di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi. Sul posto anche VVUU di Casciana Terme Lari.

Last modified: Giugno 5, 2026