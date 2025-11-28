“Camminare con Gusto”: grande successo per la tappa di Capannoli

Written by Antonio Tognoli• 11:52 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

CAPANNOLI – Si è conclusa con grande successo la tappa di Capannoli di “Camminare con Gusto”, il percorso esperienziale promosso da Confcommercio Toscana nell’ambito di Vetrina Toscana, progetto della Regione Toscana in collaborazione con Unioncamere Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

Il progetto giunto alla seconda edizione ha coinvolto il Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro, con la partecipazione di blogger, giornalisti e influencer internazionali accompagnati in un itinerario enogastronomico alla scoperta di piatti tipici, botteghe storiche e aneddoti culturali legati al paese.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il legame tra enogastronomia, cultura e tradizioni, creando percorsi che resteranno disponibili per residenti e turisti grazie alla digitalizzazione degli itinerari, consultabili tramite QR code.

Entusiasta di questa seconda edizione il Vicepresidente ConfCommercio Toscana Gianni Picchi: “Vetrina Toscana compie quest’anno il suo ventesimo anno. È un’iniziativa nata molti anni fa dalla Regione Toscana con l’obiettivo di valorizzare l’enogastronomia del nostro territorio, i prodotti tipici e, soprattutto, la professionalità dei nostri ristoratori e dei nostri operatori commerciali. Un progetto che racconta la tradizione toscana grazie a eventi e iniziative diffuse.

“Camminare con Gusto” è una di queste iniziative: promossa a livello regionale da Confcommercio Toscana, dal Centro di Assistenza Tecnica regionale e dalle Confcommercio territoriali su tutto il territorio. Quella di Capannoli è stata una delle tappe più significative con operatori di primissimo ordine”.

“Una bellissima iniziativa, complimenti a Confcommercio per averla ideata” afferma la Vicesindaca del Comune di Capannoli Simona Giuntini “Sono davvero felice che oggi sia partito questo walking tour a Capannoli: le attività coinvolte sul nostro territorio sono tante e dimostrano quanto i nostri commercianti lavorino bene. Abbiamo vere e proprie eccellenze soprattutto nel settore food ed è importante valorizzarle”.

Protagoniste della giornata sono state alcune attività del CCN.

La prima tappa è stata alla Pizzeria Pinseria La Bella Roma, che ha offerto assaggi di pinse dolci e salate.

A seguire, l’Osteria del Sole ha deliziato il gruppo con spaghetti al ragù bianco di cinta senese e tartufo.

La Pizzeria Venere ha proposto una selezione delle sue pizze speciali con la specialità della casa ovvero la cecina, mentre il Panificio Claudio & Simona ha accolto i partecipanti con dolci tipici e un interessante tour nel magazzino dove nascono le loro creazioni.

Successivamente, Pizza & Company ha presentato la sua rinomata pizza gigante, e la giornata si è conclusa al Ristorante Villa La Torre con un classico della tradizione toscana: polenta e cinghiale.

Soddisfazione nelle parole del Presidente del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro Roberto Salvadori: “Si tratta di un percorso che mette in evidenza le grandi virtù, la professionalità e il valore umano dei nostri associati. Ho sempre creduto che il nostro territorio avesse un enorme potenziale, costruito dalle persone che ogni giorno si mettono in gioco con competenza, impegno e passione. Un ringraziamento va a Confcommercio, che ci ha dato l’opportunità di valorizzare tutto questo”.

“È stata un’esperienza davvero bellissima, straordinaria in territori che offrono tesori preziosi, dalle bellezze architettoniche e urbanistiche ai sapori e ai profumi della nostra tradizione gastronomica” commenta la Presidente ConfGuide Confcommercio Pisa Antonella Cinini “Sono luoghi che meritano non solo di essere scoperti, ma riscoperti e valorizzati anche a livello internazionale”.

Un’esperienza fondamentale per valorizzare maggiormente le realtà del territorio come sottolinea il Coordinatore Sindacale Confcommercio Pisa Luca Favilli: “Questa iniziativa dimostra quanto sia fondamentale continuare a valorizzare il nostro territorio e le realtà che ogni giorno lo rendono vivo. Come Confcommercio crediamo molto in progetti capaci di raccontare le eccellenze locali e di far conoscere, sia ai residenti sia ai visitatori, la qualità del lavoro svolto dai nostri operatori”.

Last modified: Novembre 28, 2025