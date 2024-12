Successo per l’iniziativa su Bilateralità e Welfare nelle PMI: un confronto di alto valore con Confapi, sindacati e istituzioni

Written by admin• 11:52 am• Attualità, Pisa

PISA- Si è conclusa con grande successo e unanime apprezzamento l’iniziativa “Bilateralità e Welfare nelle PMI: Enfea e Enfea Salute – Edizione 2024”, organizzata da Confapi Pisa e del Tirreno in collaborazione con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

L’evento, che si è svolto ieri alle 15:00, ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui temi degli enti bilaterali di emanazione contrattuale, evidenziando il loro ruolo cruciale per le PMI.

Durante il webinar sono stati approfonditi gli adempimenti obbligatori per le imprese e le prestazioni fornite da Enfea ed Enfea Salute a favore di aziende e lavoratori, mettendo in luce come la bilateralità e il welfare costituiscano un valore aggiunto per le imprese, migliorando il benessere dei lavoratori e contribuendo alla crescita delle aziende.

Un intervento significativo è stato quello di Alessandra Nardini, Assessora al Lavoro, Formazione e Istruzione della Regione Toscana, che ha portato il suo contributo istituzionale. La discussione è stata arricchita dagli interventi di Alessandro Gasparri, segretario generale della CGIL, Dario Campera, segretario generale della CISL, e Angelo Colombo, coordinatore territoriale della UIL, che, insieme ad altri rappresentanti del mondo imprenditoriale e professionale, hanno offerto una panoramica completa e stimolante sul tema.

L’evento, accreditato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa e dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa, ha rappresentato un’importante opportunità formativa, aumentando la conoscenza della bilateralità nei contratti collettivi sottoscritti da Confapi con le tre organizzazioni sindacali.

Confapi Pisa e del Tirreno ringraziano tutti i relatori e i partecipanti, il cui contributo ha reso possibile il successo dell’iniziativa, ribadendo l’importanza di rafforzare la collaborazione tra imprese, lavoratori e istituzioni per il sistema produttivo locale.

