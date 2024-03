Successo di pubblico per Pensavo Peccioli

Scritto da admin• 11:48 am• Pisa, Cultura, Peccioli, Tutti

PECCIOLI – Ancora un successo per Pensavo Peccioli, il festival culturale giunto alla quarta edizione, curato da Luca Sofri e organizzato dalla Fondazione Peccioliper, con il sostegno di Belvedere Spa e in partnership con Il Post.

Anche quest’anno il pubblico ha fatto la fila per incontrare scrittori, giornalisti, divulgatori, artisti, esperti ed osservatori delle cose del mondo, che si sono ritrovati a Peccioli per tre giorni per capire cosa sta succedendo, a noi e al mondo. Sempre animate da dibattiti, riflessioni sul futuro e anche qualche risata la Galleria dei Giganti, ex fabbrica trasformata in un luogo di cultura ed eventi, il Cinema Passerotti che ha scandito quasi un secolo di storia del paese e il Centro Polivalente, lo spazio recuperato dal vecchio fronte merlato dei magazzini dell’ex fattoria Gaslini.

C’è chi per conquistarsi un posto arriva presto al mattino, anche da fuori Toscana, per esempio per ascoltare la rassegna stampa del Post con I giornali, spiegati bene sulla scalinata del Palazzo Senza Tempo, ristrutturato su disegno dell’architetto Mario Cucinella, con la grande terrazza panoramica che si affaccia sulla vallata.

In programma per questa quarta edizione incontri, presentazioni, reading e gli appuntamenti con la rassegna stampa del Post, dove i fatti del mondo vengono analizzati da Luca Sofri con Francesco Costa e Michele Serra. Protagonisti del festival Paola Turci, Francesco Costa, Corrado Fortuna, Eva Giovannini, Marino Sinibaldi, Roberto Burioni, Donatella Di Pietrantonio, Piero Dorfles, Stefano Nazzi, Donato Carrisi, Chiara Valerio, Cecilia Sala, Giacomo Papi, Lia Capizzi, Christian Rocca, Eugenio Cau, Ilaria Gaspari, Matteo Caccia, Alessandra Tedesco, Michele Serra, Antonio Franchini, Massimo Polidoro, Elena Loewenthal, Luca De Gennaro, Valeria Parrella, Amedeo Balbi, Giorgio Zanchini, Diego De Silva, Il Trio Malinconico.

Dopo aver invitato, nella prima edizione del 2019, a sbirciare il mondo da un angolo nascosto, per poi trovare in equilibrio in tempi complicati e poi ancora a guardare tutto da una maggiore e prudente distanza, quest’anno il manifesto è stato affidato come sempre al più noto ed importante illustratore italiano contemporaneo, Emiliano Ponzi, ha con il suo lavoro ha esortato ad attraversare percorsi difficili, con consapevolezza e con le attenzioni necessarie.

Durante il festival la Fondazione Peccioliper ha lanciato una nuova iniziativa intorno ai libri, il Premio Vero, per libri che spiegano il mondo, sempre in collaborazione con Il Post, che si inserisce nel quadro più ampio del progetto culturale di Peccioli: raccontare il mondo dal punto di vista di suggestivo borgo nel cuore della Toscana.

Il premio, rivolto all’editoria non fiction, vuole incentivare il lavoro di comprensione e conoscenza della realtà, individuando quei lavori editoriali che meglio aiutano a spiegare i fatti del mondo.

Nella scelta saranno coinvolti tre diversi gruppi di valutazione, tutti legati alla lettura a vario titolo: una commissione selezionatrice composta dalla Fondazione Peccioliper e da Il Post sceglierà la lista di partenza di sedici opere candidate; il passaggio successivo sarà la scelta di sedici librai provenienti da tutta Italia che individuerà i quattro titoli finalisti; infine la short list sarà sottoposta a 250 lettori scelti tra gli abbonati de Il Post che si candideranno a partecipare. Un vero e proprio percorso di avvicinamento, che partirà a maggio per concludersi a dicembre, con la designazione del vincitore in occasione dell’appuntamento A Natale libri per te in programma nel Palazzo senza tempo di Peccioli da 6 all’8dicembre.

“Con questa iniziativa Peccioli aggiunge un altro tassello al suo progetto culturale – sottolinea il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni. Un percorso che dura tutto l’anno snodandosi attraverso un fitto calendario di festival ed appuntamenti oltre ai libri coinvolgono anche la musica e il teatro. Inoltre prosegue la collaborazione virtuosa avviata con Il Post di cui condividiamo la mission, quella di guardare a fondo le cose, di non fermarsi in superficie, per ridurre la complessità della comprensione del mondo”.

Prossima tappa per Peccioli è la corsa per il Borgo dei Borghi 2024, che mette a confronto i venti luoghi più belli e caratteristici d’Italia. Peccioli è stato selezionato come rappresentante della regione. C‘è tempo fino al 17 marzo per votare Peccioli e far vincere la Toscana nella competizione indetta da Kilimangiaro, trasmissione di RaiTre, condotta da Camila Raznovich.

Last modified: Marzo 11, 2024