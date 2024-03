La città dei lettori 2024: settima edizione per guardare alla letteratura che verrà

Scritto da admin• 11:48 am• Pisa, Cultura, Tutti

Torna nel 2024 La città dei lettori, il festival dedicato alla letteratura contemporanea e ai suoi protagonisti che da sette anni porta sul territorio toscano autori, traduttori e curatori di primo piano, in un grande evento itinerante che inaugura in primavera e continua fino all’autunno. “Leggere cambia tutto”: questo il motto che accompagna il progetto di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS sin dalla nascita, e che conferma per la nuova edizione la volontà di incontrare un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri, aderendo al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana.

“La settima edizione de La città dei lettori vuole dare spazio al futuro, alla letteratura che verrà e alle nuove proposte editoriali” dice Gabriele Ametrano, direttore del progetto e presidente dell’Associazione Wimbledon APS. “Esordienti a confronto con autrici e autori già affermati e focus sull’intelligenza artificiale applicata al mondo editoriale. Due percorsi innovativi, per guardare al mondo dei libri di oggi e di domani. Inoltre al festival non mancheranno collaborazioni con prestigiose realtà culturali italiane – come la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e il Premio Strega – e la presenza di ospiti nazionali e internazionali che si alterneranno a momenti di approfondimento, in linea con la volontà di promuovere e diffondere la lettura”.

Il calendario si aprirà dall’11 al 13 aprile a Firenze con la 2/a edizione de La città dei giovani lettori, iniziativa con al centro il libro per bambini, ragazzi, teen e young adult, che catalizzerà a Villa Bardini – cuore e sede storica della manifestazione – illustratori, editori, scrittori e divulgatori tra i più interessanti nel panorama italiano e internazionale.

Avanti con l’arrivo del festival per la prima volta sulla costa, dal 3 al 4 maggio a Piombino (Li), per continuare con la quarta edizione a Calenzano (Fi) dal 16 al 18 maggio. E poi Prato e San Miniato (Pi), dove l’evento torna in continuità con l’anno passato rispettivamente dal 23 al 24 maggio e dal 25 al 26 maggio. Settima edizione per la kermesse fiorentina, dal 5 al 9 giugno, seconda per Poggibonsi (Si) dal 20 al 21 giugno e quarta sia per Grosseto, dal 24 al 25 giugno, che per Arezzo, dal 29 al 30 giugno, con un’anteprima il 27 in omaggio a Giorgio Vasari nei 450 dalla morte. Si continua in luglio per il quarto a Montelupo Fiorentino (Fi), dal 4 al 5, e per il quinto a Villamagna (Pi), il 6. In settembre sempre una quarta edizione a Bagno a Ripoli (Fi) dal 13 al 15. Ancora: Impruneta (Fi), già tappa del festival negli ultimi due anni, si unisce ad altri due comuni del Chianti Fiorentino – Tavarnelle e San Casciano in Val di Pesa – per una prima edizione di Chianti dei lettori, in ottobre.

Da non dimenticare le collaborazioni oltre le date dei festival: La città dei lettori organizzerà incontri durante tutto l’anno 2024 con Civica – Biblioteca comunale di Calenzano e con la Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli per promuovere la lettura e portare anche nel territorio della Città Metropolitana di Firenze la grande letteratura.

Last modified: Marzo 11, 2024