“Subversion” a Cascina: Petra Magoni e Arkè String Quartet in scena alla Città del Teatro

Written by Redazione• 12:28 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA- Sabato 11 aprile alle ore 21, alla La Città del Teatro, va in scena “Subversion”, il concerto-performance di Petra Magoni insieme all’Arkè String Quartet.

Lo spettacolo propone un percorso tra musica, letteratura e arti visive, attraversando epoche e linguaggi: dall’Illuminismo alle Avanguardie, fino alla contemporaneità, con reinterpretazioni di autori e artisti che hanno rivoluzionato il modo di guardare il mondo, tra cui Pink Floyd, Nina Simone, John Cage, Frank Zappa, Mozart, The Beatles, David Bowie, Fabrizio De André, Giorgio Gaber e Franco Battiato.

Sul palco, la voce eclettica e intensa di Petra Magoni si fonde con le sonorità dell’Arkè String Quartet — formato da Carlo Cantini, Valentino Corvino, Matteo Del Soldà e Stefano Dall’Ora — in una performance che combina strumenti ad arco, elettronica dal vivo, luci e videoproiezioni.

“Subversion” è più di un concerto: è un’esperienza immersiva che stimola i sensi e invita il pubblico a cambiare prospettiva, mettendo in discussione schemi e convenzioni.

Biglietti disponibili in prevendita su Ticketone e presso il teatro. Per informazioni: 050.744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it.

Last modified: Marzo 26, 2026